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Posted 26 сентября, 04:56

Published 26 сентября, 04:56

Modified 26 сентября, 04:58

Updated 26 сентября, 04:58

Ученые ДВФУ — в числе лучших исследователей со всего мира

Ученые ДВФУ — в числе лучших исследователей со всего мира

26 сентября 2024, 04:56
Фото: пресс-служба ДВФУ
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ДВФУ
Научные сотрудники Дальневосточного федерального университета вошли в международный список самых цитируемых ученых. Исследователи заняли шесть позиций в двух таблицах, опубликованных Elsevier — с оценкой влиятельности по итогам 2023 года и за всю научную карьеру.

Базу данных самых авторитетных ученых мира ежегодно собирает Стэнфордский университет США. Информация публикуется на сайте научной издательской компании Elsevier и содержит качественные и количественные показатели цитируемости работ исследователей. Рейтинг основан на информации библиографической базы данных рецензируемой научной литературы Scopus. Фамилии, представленные в списках, составляют 2% наиболее значимых в научной среде специалистов.

В таблицу с показателями влиятельности по итогам прошлого года Стэнфордский университет включил троих ученых ДВФУ:

Роман Сергеевич Федюк — доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Управления начальника инженерных войск Военного учебного центра ДВФУ (ВУЦ), полковник ВС РФ. Ученый занимается разработкой композитов для специальных сооружений, созданием новых бетонов различного состава и назначения, а также конструкций радиационной защиты;

Фото: пресс-служба ДВФУ

Евгений Константинович Папынов — кандидат химических наук, заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИТПМ) ДВФУ, заведующий лабораторией ядерных технологий. Исследователь ведет работы в области материаловедения и неорганического синтеза, изучает функциональные наноматериалы, био- и ядерные технологии;

Фото: пресс-служба ДВФУ

Ашот Арутюнович Геворгян — доктор физико-математических наук ИТПМ ДВФУ. Область деятельности ученого охватывает лазерную физику, фотонику, оптику жидких и фотонных кристаллов, метаматериалов и гиротропных сред.

Роман Федюк и Ашот Геворгян вошли также в ежегодный список лучших ученых по показателям за весь карьерный путь. Эксперты написали соответственно 222 и 144 научные статьи, которые были процитированы хотя бы один раз.

Еще одной позицией рейтинга исследователи Стэнфордского университета удостоили кандидата технических наук Дениса Борисовича Соловьева. Доцент и профессор департамента инноваций Политехнического института ДВФУ работает в области инноватики, коммерциализации научных разработок, измерения и метрологии, изучает технические средства контроля приборов. На счету исследователя 84 научные работы, процитированные минимум единожды.

«Попадание наших ученых в подобные рейтинги — это признание высокого уровня научных исследований, проводимых в ДВФУ. Мы гордимся нашими исследователями и уверены, что их вклад в развитие науки будет способствовать укреплению позиций университета на международной арене. ДВФУ активно развивается, постоянно совершенствуя свою инфраструктуру и используя высокотехнологичное оборудование для проведения научных исследований. Мы также вкладываем значительные ресурсы в поддержку наших учёных, создавая все условия для их профессионального роста и развития карьеры», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.

Отметим, в Дальневосточном федеральном университете создана обширная исследовательская инфраструктура, сформированы отдельные научные школы мирового уровня по приоритетным направлениям научно-технологической деятельности. Основой вызов ближайшего десятилетия — трансформация университета из исследовательского института в научный центр мирового уровня, который обеспечит научно-технологическое развитие Дальнего Востока.

Напомним, в рамках программы «Приоритет-2030» в ДВФУ проходит конкурс для молодых ученых-дальневосточников. Исследователи могут получить финансирование на реализацию своего проекта в размере до 3 млн рублей в год.

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