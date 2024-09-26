Ученые ДВФУ — в числе лучших исследователей со всего мира

Posted 26 сентября, 04:56
Published 26 сентября, 04:56
Modified 26 сентября, 04:58
Updated 26 сентября, 04:58
Базу данных самых авторитетных ученых мира ежегодно собирает Стэнфордский университет США. Информация публикуется на сайте научной издательской компании Elsevier и содержит качественные и количественные показатели цитируемости работ исследователей. Рейтинг основан на информации библиографической базы данных рецензируемой научной литературы Scopus. Фамилии, представленные в списках, составляют 2% наиболее значимых в научной среде специалистов.
В таблицу с показателями влиятельности по итогам прошлого года Стэнфордский университет включил троих ученых ДВФУ:
Роман Сергеевич Федюк — доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Управления начальника инженерных войск Военного учебного центра ДВФУ (ВУЦ), полковник ВС РФ. Ученый занимается разработкой композитов для специальных сооружений, созданием новых бетонов различного состава и назначения, а также конструкций радиационной защиты;
Евгений Константинович Папынов — кандидат химических наук, заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИТПМ) ДВФУ, заведующий лабораторией ядерных технологий. Исследователь ведет работы в области материаловедения и неорганического синтеза, изучает функциональные наноматериалы, био- и ядерные технологии;
Ашот Арутюнович Геворгян — доктор физико-математических наук ИТПМ ДВФУ. Область деятельности ученого охватывает лазерную физику, фотонику, оптику жидких и фотонных кристаллов, метаматериалов и гиротропных сред.
Роман Федюк и Ашот Геворгян вошли также в ежегодный список лучших ученых по показателям за весь карьерный путь. Эксперты написали соответственно 222 и 144 научные статьи, которые были процитированы хотя бы один раз.
Еще одной позицией рейтинга исследователи Стэнфордского университета удостоили кандидата технических наук Дениса Борисовича Соловьева. Доцент и профессор департамента инноваций Политехнического института ДВФУ работает в области инноватики, коммерциализации научных разработок, измерения и метрологии, изучает технические средства контроля приборов. На счету исследователя 84 научные работы, процитированные минимум единожды.
«Попадание наших ученых в подобные рейтинги — это признание высокого уровня научных исследований, проводимых в ДВФУ. Мы гордимся нашими исследователями и уверены, что их вклад в развитие науки будет способствовать укреплению позиций университета на международной арене. ДВФУ активно развивается, постоянно совершенствуя свою инфраструктуру и используя высокотехнологичное оборудование для проведения научных исследований. Мы также вкладываем значительные ресурсы в поддержку наших учёных, создавая все условия для их профессионального роста и развития карьеры», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Отметим, в Дальневосточном федеральном университете создана обширная исследовательская инфраструктура, сформированы отдельные научные школы мирового уровня по приоритетным направлениям научно-технологической деятельности. Основой вызов ближайшего десятилетия — трансформация университета из исследовательского института в научный центр мирового уровня, который обеспечит научно-технологическое развитие Дальнего Востока.
Напомним, в рамках программы «Приоритет-2030» в ДВФУ проходит конкурс для молодых ученых-дальневосточников. Исследователи могут получить финансирование на реализацию своего проекта в размере до 3 млн рублей в год.