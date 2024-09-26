Учёные исследовали сыр возрастом 3500 лет

Posted 26 сентября, 08:01
Published 26 сентября, 08:01
Modified 26 сентября, 08:01
Updated 26 сентября, 08:01
Как пишет newkhakasiya.online, продукт был найден на древнем кладбище рядом с мумиями. Он хорошо сохранился благодаря сухому климату региона. Анализ показал, что сыр относится к кефирному типу и был изготовлен из коровьего и козьего молока. Его микробы имеют связи с современными молочными продуктами Кавказа и Тибета, что свидетельствует о существовании древних торговых путей на континенте.
Ученые предполагают, что он обладал кислым вкусом, напоминающим современные французские сыры с резким ароматом.