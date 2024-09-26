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Posted 26 сентября, 08:01

Published 26 сентября, 08:01

Modified 26 сентября, 08:01

Updated 26 сентября, 08:01

Учёные исследовали сыр возрастом 3500 лет

Учёные исследовали сыр возрастом 3500 лет

26 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Археологи в китайском автономном районе Синьцзян обнаружили фрагменты ферментированного сыра, возраст которого составляет около 3,5 тысячи лет. По мнению ученых, это самый старый из известных на сегодня сыров.

Как пишет newkhakasiya.online, продукт был найден на древнем кладбище рядом с мумиями. Он хорошо сохранился благодаря сухому климату региона. Анализ показал, что сыр относится к кефирному типу и был изготовлен из коровьего и козьего молока. Его микробы имеют связи с современными молочными продуктами Кавказа и Тибета, что свидетельствует о существовании древних торговых путей на континенте.

Ученые предполагают, что он обладал кислым вкусом, напоминающим современные французские сыры с резким ароматом.

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