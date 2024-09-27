«Мани в кармане»: в Примсоцбанке продолжается акция по детским картам

Posted 26 сентября, 23:00
Published 26 сентября, 23:00
Modified 26 сентября, 23:00
Updated 26 сентября, 23:00
По окончании акции Примсоцбанк возместит за каждую поездку 4 рубля. Выплата придет в следующем календарном месяце до 20 числа.
Не упустите возможность получить компенсацию за проезд! Открывайте карту и уже сегодня присоединяйтесь к акции. С Примсоцбанком ваши поездки начнут приносить доход. «Мани в кармане» ждёт вас!
Важно: принять участие в акции могут только клиенты с картами ТП Детская карта, имеющие состояние «Рабочая». Услуги, участвующие в акции: MCC 4111, 4131.
Узнать подробности акции вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.