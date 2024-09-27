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Posted 26 сентября, 23:00

Published 26 сентября, 23:00

Modified 26 сентября, 23:00

Updated 26 сентября, 23:00

«Мани в кармане»: в Примсоцбанке продолжается акция по детским картам

«Мани в кармане»: в Примсоцбанке продолжается акция по детским картам

26 сентября 2024, 23:00
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Общественный транспорт
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8Jz2Rz
В Примсоцбанке продолжается акция по картам Super Karto4ka Мир Продвинутая/Super Karto4ka. Для участия клиентам необходимо в период до 30 ноября как можно чаще оплачивать картой услуги в общественном транспорте.

По окончании акции Примсоцбанк возместит за каждую поездку 4 рубля. Выплата придет в следующем календарном месяце до 20 числа.

Не упустите возможность получить компенсацию за проезд! Открывайте карту и уже сегодня присоединяйтесь к акции. С Примсоцбанком ваши поездки начнут приносить доход. «Мани в кармане» ждёт вас!

Важно: принять участие в акции могут только клиенты с картами ТП Детская карта, имеющие состояние «Рабочая». Услуги, участвующие в акции: MCC 4111, 4131.

Узнать подробности акции вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

#Новости#Общество#Акция#Владивосток#Общественный транспорт#Приморский край#Примсоцбанк
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