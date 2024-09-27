На площадке РЭФ-2024 пройдет выставка арт-объектов «Зеленый квадрат» от РЭО

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, интеграция творческих инициатив в деловую программу мероприятий РЭО стала уже своеобразной традицией. Не первый год на полях РЭФ публика может ознакомиться с арт-объектами, и этот симбиоз искусства и экологии позволяет заинтересовать актуальными проблемами отрасли обращения с ТКО как можно большее количество людей. В 2024 году вниманию участников РЭФ представят выставку «Зеленый квадрат», которая родилась из одноименного конкурса, проводившегося ранее в 2024 году. В связи с этим глава РЭО выразил надежду, что работы выставки не оставят участников форума равнодушными. Об этом информирует 56orb.