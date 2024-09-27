На площадке РЭФ-2024 пройдет выставка арт-объектов «Зеленый квадрат» от РЭО

Posted 27 сентября, 15:16
Published 27 сентября, 15:16
Modified 27 сентября, 15:17
Updated 27 сентября, 15:17
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, интеграция творческих инициатив в деловую программу мероприятий РЭО стала уже своеобразной традицией. Не первый год на полях РЭФ публика может ознакомиться с арт-объектами, и этот симбиоз искусства и экологии позволяет заинтересовать актуальными проблемами отрасли обращения с ТКО как можно большее количество людей. В 2024 году вниманию участников РЭФ представят выставку «Зеленый квадрат», которая родилась из одноименного конкурса, проводившегося ранее в 2024 году. В связи с этим глава РЭО выразил надежду, что работы выставки не оставят участников форума равнодушными. Об этом информирует 56orb.
Конкурс «Зеленый квадрат», запущенный РЭО и арт-кластером «Таврида», состоялся в преддверии Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в 2024 году. Финалисты создали экспонаты, которые теперь выставляются на разных площадках по всей стране. Первая выставка «Зеленый квадрат» проводилась на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», затем прошла в Мелитополе, Казани, Нижнем Новгороде.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, после Нижнего Новгорода выставка будет представлена на полях РЭФ. Там будут показаны все те же арт-объекты, что находятся в Нижнем. Например, можно будет увидеть «Большую воду» Елены Славных — работу, посвященную проблемам загрязнения океанов пластиком, «Амурского тигра» Лао Яна и Ярославы Карпуниной — о проблеме сокращения популяции этого животного, «Средства массовой пластификации» Анастасии Хозяшевой и многие другие, подвел итог Бойко.
В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум объединит на своих площадках Молодежный день и деловую программу. В роли организатора РЭФ выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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