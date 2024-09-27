Новый проект позволит эффективнее использовать земли Приморья для строительства

Воспользоваться системой смогут все желающие, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Таким образом, получить доступ к огромному массиву пространственных данных станет гораздо проще. Росреестр планирует к 2030 году объединить в ФГИС ЕЦП НСПД все открытые пространственные данные страны, создав единую среду для разработки и использования геоинформации. Это позволит существенно упростить многие процессы, связанные с недвижимостью, строительством и землепользованием как для граждан, так и для бизнеса и государства.