Новый проект позволит эффективнее использовать земли Приморья для строительства

Posted 27 сентября, 05:43
Published 27 сентября, 05:43
Modified 27 сентября, 05:45
Updated 27 сентября, 05:45
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) продемонстрировала работу новой Федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа „Национальная система пространственных данных“ (ФГИС ЕЦП НСПД). Эта платформа в ближайшем будущем заменит привычную всем Публичную кадастровую карту.
ФГИС ЕЦП НСПД — это масштабный проект Росреестра по созданию отечественного геоинформационного программного обеспечения для работы с открытыми пространственными данными федеральных, региональных и муниципальных информационных систем. Платформа объединит в себе все сведения о земле, недвижимости, природных и искусственных объектах, градостроительной документации и многое другое.
С помощью сервисов ЕЦП НСПД пользователи смогут:
Воспользоваться системой смогут все желающие, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Таким образом, получить доступ к огромному массиву пространственных данных станет гораздо проще. Росреестр планирует к 2030 году объединить в ФГИС ЕЦП НСПД все открытые пространственные данные страны, создав единую среду для разработки и использования геоинформации. Это позволит существенно упростить многие процессы, связанные с недвижимостью, строительством и землепользованием как для граждан, так и для бизнеса и государства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))