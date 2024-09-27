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Posted 27 сентября, 05:43

Published 27 сентября, 05:43

Modified 27 сентября, 05:45

Updated 27 сентября, 05:45

Новый проект позволит эффективнее использовать земли Приморья для строительства

Новый проект позволит эффективнее использовать земли Приморья для строительства

27 сентября 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Строительство
Масштабный проект, который реализуется благодаря нацпрограмме «Национальная система пространственных данных», объединит в себе множество информационных данных. Теперь жителям Приморского края станет легче искать земельные участки, организовывать формальные процессы и многое другое.

Росреестр представил новую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) продемонстрировала работу новой Федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа „Национальная система пространственных данных“ (ФГИС ЕЦП НСПД). Эта платформа в ближайшем будущем заменит привычную всем Публичную кадастровую карту.

Что такое ФГИС ЕЦП НСПД?

ФГИС ЕЦП НСПД — это масштабный проект Росреестра по созданию отечественного геоинформационного программного обеспечения для работы с открытыми пространственными данными федеральных, региональных и муниципальных информационных систем. Платформа объединит в себе все сведения о земле, недвижимости, природных и искусственных объектах, градостроительной документации и многое другое.

Какие возможности предоставляет новая платформа?

С помощью сервисов ЕЦП НСПД пользователи смогут:

  • Узнавать и отслеживать кадастровую стоимость объектов недвижимости
  • Согласовывать схемы расположения земельных участков
  • Подавать заявления через портал Госуслуг в органы местного самоуправления
  • Проверять местоположение объектов на карте, включая территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий
  • Искать земельные участки под строительство, в том числе ИЖС и туристические объекты

Кто может пользоваться платформой?

Воспользоваться системой смогут все желающие, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Таким образом, получить доступ к огромному массиву пространственных данных станет гораздо проще. Росреестр планирует к 2030 году объединить в ФГИС ЕЦП НСПД все открытые пространственные данные страны, создав единую среду для разработки и использования геоинформации. Это позволит существенно упростить многие процессы, связанные с недвижимостью, строительством и землепользованием как для граждан, так и для бизнеса и государства.

#Новости#Общество#Строительство#Владивосток#Госуслуги#Недвижимость#Кадастровая стоимость#Земля#Росреестр#Приморский край
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