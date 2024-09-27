Оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-2 запущено в режиме отопительного сезона

Posted 27 сентября, 01:22
Published 27 сентября, 01:22
Modified 27 сентября, 01:24
Updated 27 сентября, 01:24
Специалисты «ТГК-14» в усиленном режиме обустраивают работу бойлеров, чтобы увеличить тепловую мощность станции на 80 Гкал/час. Это позволит обеспечить подключение новых потребителей, повысить надежность работы системы теплоснабжения, а также даст возможность дополнительного взаимного резервирования между Улан-Удэнскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в размере 36 Гкал/час.
Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 спецбригады, сформированные из опытных работников станции, провели капитальный ремонт котлоагрегата № 2, полностью отладив все узлы и механизмы.
Теплоэнергетики обращают внимание потребителей на то, что качество теплоснабжения зависит и от подготовки внутридомовых систем — а это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно сотрудники УК должны провести своевременную регулировку домового оборудования, чтобы теплоноситель равномерно распределялся по трубам внутри каждого здания. По всем вопросам, связанным с подключением отопления, жители могут обращаться в свои управляющие компании.
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