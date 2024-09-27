Оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-2 запущено в режиме отопительного сезона

Теплоэнергетики обращают внимание потребителей на то, что качество теплоснабжения зависит и от подготовки внутридомовых систем — а это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно сотрудники УК должны провести своевременную регулировку домового оборудования, чтобы теплоноситель равномерно распределялся по трубам внутри каждого здания. По всем вопросам, связанным с подключением отопления, жители могут обращаться в свои управляющие компании.