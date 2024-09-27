Первый на Дальнем Востоке кёрлинг-центр готов к открытию

Открытие первого на Дальнем Востоке специализированного кёрлинг-центра станет значимым событием для всего региона. «Дом со льдом» не только даст новый импульс развитию этого зрелищного вида спорта, но и станет точкой притяжения для приморцев и гостей края, местом для активного отдыха и занятий спортом. Современное оснащение комплекса позволит проводить здесь соревнования любого уровня и готовить спортсменов международного класса.