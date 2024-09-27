Первый на Дальнем Востоке кёрлинг-центр готов к открытию

Posted 27 сентября, 04:03
Published 27 сентября, 04:03
Modified 27 сентября, 04:05
Updated 27 сентября, 04:05
Строительство «Дома со льдом», расположенного в живописном районе Нагорного парка, велось по личному поручению Президента России Владимира Путина. Современный спорткомплекс включает в себя ледовую арену, тренажерные залы, судейские помещения, медкабинет, зоны отдыха, конференц-залы и кафе. При этом центр полностью адаптирован для маломобильных граждан.
Уже в сентябре, еще до официального открытия, на ледовой арене в тестовом режиме прошел международный турнир среди смешанных пар «Тихоокеанский кубок по кёрлингу 2024». После запуска комплекса здесь начнут постоянные тренировки приморские спортсмены и любители кёрлинга.
Кроме того, на базе центра будет проходить подготовка членов сборной России для участия в международных соревнованиях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для проведения турниров самого высокого уровня спорткомплекс оснащен всем необходимым, в том числе современными системами связи и интернетом.
Чтобы обеспечить «Дом со льдом» качественной связью, «Ростелеком» проложил к зданию арены высокоскоростные оптоволоконные линии. Это позволило предоставить спорткомплексу стабильный доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с, чего на первом этапе достаточно для работы административного блока.
В дальнейшем планируется увеличить мощность интернет-сигнала до 300 Мбит/с, организовать IP-телефонию и бесплатный Wi-Fi на всей территории центра, включая парковую зону и зал семейного кафе. Современная телеком-инфраструктура также обеспечит возможность онлайн-трансляций соревнований и удаленной работы судей, организаторов и журналистов.
Открытие первого на Дальнем Востоке специализированного кёрлинг-центра станет значимым событием для всего региона. «Дом со льдом» не только даст новый импульс развитию этого зрелищного вида спорта, но и станет точкой притяжения для приморцев и гостей края, местом для активного отдыха и занятий спортом. Современное оснащение комплекса позволит проводить здесь соревнования любого уровня и готовить спортсменов международного класса.
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