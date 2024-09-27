Поздравление Губернатора Приморского края с Днем работников дошкольного образования

Posted 26 сентября, 23:30
Published 26 сентября, 23:30
Modified 26 сентября, 23:30
Updated 26 сентября, 23:30
Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольное образование — первая и очень важная ступень системы общего образования. Детские сады Приморья посещают 73,4 тысячи малышей, сегодня все желающие обеспечены путевками в соответствии с требованиями законодательства. В регионе, в том числе в рамках национального проекта «Демография», ведется системная работа по строительству и реконструкции детских садов, укреплению их материальной базы, внедрению современных программ обучения, улучшению условий труда специалистов. В этом году открыл свои двери новый детский сад на 230 мест в микрорайоне Глобус города Артема.
Наши общие усилия направлены на решение важной задачи — всестороннее развитие каждого ребёнка. Именно воспитатели помогают маленьким приморцам формировать представление об окружающем мире, раскрывать свои таланты и добиваться первых успехов, учат добру и справедливости.
Работа в детском саду — это призвание, подкрепленное высоким профессионализмом и самоотдачей. Пусть ваш труд всегда радует и дарит только положительные эмоции! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко
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