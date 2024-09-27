Поздравление Губернатора Приморского края с Днем работников дошкольного образования

Дошкольное образование — первая и очень важная ступень системы общего образования. Детские сады Приморья посещают 73,4 тысячи малышей, сегодня все желающие обеспечены путевками в соответствии с требованиями законодательства. В регионе, в том числе в рамках национального проекта «Демография», ведется системная работа по строительству и реконструкции детских садов, укреплению их материальной базы, внедрению современных программ обучения, улучшению условий труда специалистов. В этом году открыл свои двери новый детский сад на 230 мест в микрорайоне Глобус города Артема.