Пожар в Фокино: действительно ли сгорели 8 домов?

Posted 27 сентября, 11:21
Published 27 сентября, 11:21
Modified 27 сентября, 11:23
Updated 27 сентября, 11:23
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
По информации пресс-службы ГУ МЧС, возгорание произошло в 2-этажном здании гаражно-строительного кооператива на улице Береговая в ЗАТО Фокино. В здании располагались 9 лодочных гаражей с надстроенными над ними комнатами отдыха.
Пламя полностью охватило 3 гаража и надстройки над ними, после чего стремительно распространилось по деревянным конструкциям общей крыши. Из-за отсутствия противопожарного водоснабжения пожарным пришлось подвозить воду автоцистернами.
Открытое горение было ликвидировано, но огонь успел повредить около 400 квадратных метров здания. В результате пожара пострадали все 9 лодочных гаражей и надстройки над ними. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Таким образом, изначальная информация о сгоревших 8 домах в Руднево оказалась преувеличением. Сложная топология 2-этажного здания гаражного кооператива, вероятно, ввела очевидцев в заблуждение и была ошибочно принята за отдельно стоящие дома. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС удалось избежать более серьезных последствий и человеческих жертв.
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