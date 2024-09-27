vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 11:21

Published 27 сентября, 11:21

Modified 27 сентября, 11:23

Updated 27 сентября, 11:23

Пожар в Фокино: действительно ли сгорели 8 домов?

Пожар в Фокино: действительно ли сгорели 8 домов?

27 сентября 2024, 11:21
Фото: mchs_vdk
Сюжет
Пожар
Реклама.
В социальных сетях распространилась информация о том, что в поселке Руднево при пожаре сгорели сразу 8 домов, примыкавших друг к другу. Однако официальные данные ГУ МЧС России по Приморскому краю говорят об ином.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, возгорание произошло в 2-этажном здании гаражно-строительного кооператива на улице Береговая в ЗАТО Фокино. В здании располагались 9 лодочных гаражей с надстроенными над ними комнатами отдыха.

Пламя полностью охватило 3 гаража и надстройки над ними, после чего стремительно распространилось по деревянным конструкциям общей крыши. Из-за отсутствия противопожарного водоснабжения пожарным пришлось подвозить воду автоцистернами.

Фото: mchs_vdk

Открытое горение было ликвидировано, но огонь успел повредить около 400 квадратных метров здания. В результате пожара пострадали все 9 лодочных гаражей и надстройки над ними. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Таким образом, изначальная информация о сгоревших 8 домах в Руднево оказалась преувеличением. Сложная топология 2-этажного здания гаражного кооператива, вероятно, ввела очевидцев в заблуждение и была ошибочно принята за отдельно стоящие дома. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС удалось избежать более серьезных последствий и человеческих жертв.

#Новости#Пожар#Фокино#ГУ МЧС России#Гаражи#Приморский край#Пострадавшие#Происшествия
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика