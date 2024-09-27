Современный швейный цех для молодых дизайнеров увеличил мощности при господдержке

В Приморье за три года работы проекта поддержки создателей и производителей одежды и аксессуаров на базе центра «Мой бизнес» благодаря господдержке открылось более 300 новых предприятий, 70% компаний добавили новые продукты в ассортимент, выручка компаний отрасли выросла на 82%. Всего в индустрии в Приморье сейчас работают более 600 предприятий (включая торговые). Подать заявку на размещение в каталоге создателей и производителей одежды, а также узнать о мерах поддержки отрасли можно по ссылке.