Современный швейный цех для молодых дизайнеров увеличил мощности при господдержке

Posted 27 сентября, 00:30
Published 27 сентября, 00:30
Modified 27 сентября, 00:30
Updated 27 сентября, 00:30
Благодаря гранту краевого минэкономразвития ей удалось усилить мощность предприятия и увеличить выручку в два раза.
В индустрии Анна работает уже восемь лет. Сначала открыла магазин, где представлены российские бренды, далее по запросу клиентов решила создать свой бренд и начала искать подходящее производство.
«Я объездила много предприятий не только в Приморье, но и была на производствах в Московской области и других регионах. В итоге я решила создать свое производство, где будут не только качественно шить, но и слышать запросы клиентов. Мы делаем такой сервис, чтобы к нам приходили и оставались. С момента открытия с нами работают уже более 50 брендов», — сказала предприниматель.
Сейчас в цехах отшивается большой ассортимент одежды и уже сформировалась база клиентов причем не только из Приморья. С молодым производством сотрудничают бренды и компании из Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Якутии, а также Москвы и Санкт-Петербурга. За полтора года швейный цех получил более 700 заявок от клиентов.
«Мы принимаем заказы на партии от 15 единиц. Продукция, которую мы отшиваем для брендов-заказчиков, имеет маркировку, сертификацию и другие необходимые документы. Среди наших клиентов не только бренды одежды, мы отшиваем корпоративную одежду и постельные принадлежности для частных детских садов. Среди наших работ джинсовые жакеты Elfazi и фартуки из канваса для кофейни Chaikofsky. Работаем с клиникой „Аленка“, делали толстовки для РЖД Медицины», — отметила Анна Крутикова.
Резидентом проекта поддержки создателей и производителей одежды и аксессуаров на базе центра «Мой бизнес» Анна Крутикова является уже два года. Она принимала участие в отраслевых выставках и сейчас прошла обучение в акселераторе.
«Акселератор дал мне много знакомств с талантливыми людьми Приморья, меня это очень вдохновляет. Рада видеть, что бренды, которые отшиваются у нас также принимают участие в акселераторе и защищают свои проекты. Особенно приятно видеть, когда бренды презентуют свои коллекции и я понимаю, что их создавали в „Бюро 22“. Мы растем вместе с сообществом модного бизнеса края и ощущается поддержка», — заключила предприниматель.
Как рассказывает создатель «Бюро 22», услуг цеха хорошо подойдут начинающим брендам. Предприниматель смогла создать вокруг себя команду и сформировать полный комплекс услуг по разработке моделей, подбору материалов и отшиве самого тиража.
«За полтора года работы нашего швейного производства мы увидели большой рост желающих создавать свой бренд одежды. У большинства заказчиков есть потребность в приобретении ткани для пошива своих изделий сразу на производстве, поскольку логистика в Приморье занимает значительное время», — отмечает Анна Крутикова.
В планах предприятия увеличить производительность до трех тысяч единиц премиального пошива в месяц и масштабировать производственные мощности, чтобы стать легко узнаваемым производством на Дальнем Востоке.
Предприниматель полностью погрузилась с настройку всех систем управления своим производством и только сейчас подошла к созданию своего бренда RUAZ. Первую коллекцию можно будет увидеть уже в следующем году.
В Приморье за три года работы проекта поддержки создателей и производителей одежды и аксессуаров на базе центра «Мой бизнес» благодаря господдержке открылось более 300 новых предприятий, 70% компаний добавили новые продукты в ассортимент, выручка компаний отрасли выросла на 82%. Всего в индустрии в Приморье сейчас работают более 600 предприятий (включая торговые). Подать заявку на размещение в каталоге создателей и производителей одежды, а также узнать о мерах поддержки отрасли можно по ссылке.
Центр «Мой бизнес» призван оказывать комплексную поддержку предпринимателям по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Больше о поддержке предпринимателей и деятельности министерства экономического развития Приморья можно узнать в Telegram-канале, а также в группах в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))