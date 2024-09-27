Суперапп Gem4Me предоставил информацию о своей работе

Posted 27 сентября, 13:15
Published 27 сентября, 13:15
Modified 27 сентября, 14:44
Updated 27 сентября, 14:44
Критики заявляли, что Gem4me является компанией-однодневкой, однако ее продукт Gem Space действительно существует и востребован. На сегодняшний день выпущено 80 официальных версий приложения, которые доступны в крупнейших магазинах: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store, передает newsnn.ru.
Компания Gem Space, ранее известная как Gem4me, запустила свою мобильную платформу восемь лет назад в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Сегодня компания выросла до международного уровня с офисами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и Маврикии. Ключевыми рынками для компании являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). Gem Space не планирует выход на российский и белорусский рынки из-за высокой конкуренции, что объясняет отсутствие российских юридических лиц в группе, пишет gazeta.ru.
СМИ также обсуждали личные данные членов совета директоров Gem Space. Например, критики указывали на прошлую деятельность швейцарца Бруно Хорна в сфере торговли сталью и на то, что американец Майкл Джордан владеет компанией Donesso, которая занимается продвижением продукта холдинга Market Space в США. Компания подчеркивает, что эти факты не имеют отношения к предполагаемой незаконной деятельности и отвлекают внимание от реальных достижений бренда.
В критических публикациях упоминался и судебный иск с участием членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Однако тогда суд постановил, что ни один из них не был подозреваемым или обвиняемым в уголовных делах, признав дело сфабрикованным.
Сейчас Gem Space активно расширяет свое присутствие на рынках развивающихся стран, видя в этом не только коммерческие возможности, но и потенциал для положительных социальных изменений. Компания также развивает B2B-направление на базе своего супераппа Gem Space, и с 2023 года этим занимается отдельное подразделение бренда — Gem Soft.
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