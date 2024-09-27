Суперапп Gem4Me предоставил информацию о своей работе

Компания Gem Space, ранее известная как Gem4me, запустила свою мобильную платформу восемь лет назад в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Сегодня компания выросла до международного уровня с офисами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и Маврикии. Ключевыми рынками для компании являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). Gem Space не планирует выход на российский и белорусский рынки из-за высокой конкуренции, что объясняет отсутствие российских юридических лиц в группе, пишет gazeta.ru.