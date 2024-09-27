Свыше 800 эковолнтеров стали участниками Всероссийского дня чистоты

Ирина Жукова, председатель НСКВ, подчеркнула, что в знаковый для НСКВ и ВООП год объединяются усилия корпоративных волонтеров из различных уголков России, направленные на решение экологических проблем. Совместная работа способствует формированию экологической культуры, тем самым поддерживая достижение национальных целей в области экологии. Забота о природе и чистоте городов объединяет волонтеров из разных компаний. Слоган в этом году звучит так: «Меняемся сами, меняем мир», и он отлично отражает философию компании, в которой главной идеей стало непрерывное совершенствование ради того, чтобы менять мир к лучшему вокруг себя.