В повестке Думы Владивостока: бюджет, налоги на землю и недвижимость, ТОСы

В целом расходы бюджета будут увеличены на 315,7 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. Дополнительные финансовые средства будут направлены на содержание и ремонт дорог — 90,6 миллиона рублей, объектов наружного освещения — 80 миллионов рублей, благоустройство, проведение спортивных и культурных мероприятий, на создание дорожной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей, а также предоставление таким семьям выплаты взамен земельного участка. С учетом изменений общие доходы бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год утверждены в сумме 32 959 940,57 тыс. рублей.