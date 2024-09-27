В повестке Думы Владивостока: бюджет, налоги на землю и недвижимость, ТОСы

Posted 27 сентября, 00:02
Published 27 сентября, 00:02
Modified 27 сентября, 00:04
Updated 27 сентября, 00:04
Позади каникулярный август, когда все органы законодательной власти в России уходят на отдых, а впереди много плодотворной работы. 26 сентября депутаты Думы Владивостока рассмотрели 35 вопросов, касающихся жизни города, в числе которых изменения в Устав города и в Правила благоустройства территории округа, корректировка бюджета, повышение ставок земельного и имущественного налогов, установление границ новых ТОС и многие другие.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик особо подчеркнул, что часть решений в корне изменят отдельные сферы жизни города.
«Очень плотная повестка, вопросы, которые рассматривались сегодня, прежде всего, очень значимы для города. Были внесены изменения в Устав — это важно, так как в отношении граждан, признанных иноагентами, сегодня принимаются определенные решения. Теперь, если депутат Думы или иное выборное лицо будет признано иноагентом, то его полномочия прекращаются досрочно», — отметил спикер городского парламента.
Рассматривая корректировку бюджета, депутаты отметили, что Владивосток сегодня достиг высоких результатов развития, это явно видно по бюджету, который постоянно наращивает свою доходную часть.
Выступая перед народными избранниками, первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко подчеркнул, что Владивосток сегодня лидирует среди муниципалитетов Приморского края по социально-экономическому развитию.
«В связи с этим город получил дополнительно 50 миллионов рублей, из них предлагается 30 миллионов направить на подготовку города к новогодним праздникам, 20 миллионов — на продолжение реализации в школах города проекта по изучению беспилотных летательных аппаратов», — пояснил он.
В целом расходы бюджета будут увеличены на 315,7 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. Дополнительные финансовые средства будут направлены на содержание и ремонт дорог — 90,6 миллиона рублей, объектов наружного освещения — 80 миллионов рублей, благоустройство, проведение спортивных и культурных мероприятий, на создание дорожной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей, а также предоставление таким семьям выплаты взамен земельного участка. С учетом изменений общие доходы бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год утверждены в сумме 32 959 940,57 тыс. рублей.
В ходе заседания депутаты приняли изменение ставки земельного и имущественного налогов для граждан и организаций, которые владеют земельными участками и дорогой недвижимостью. Андрей Брик пояснил, на кого распространяются повышенные ставки налога.
«Налоги — это пополнение бюджета города, Дума города Владивостока приняла муниципальные правовые акты, которыми изменены ставки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в отношении земельных участков и недвижимого имущества, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей. Это позволит значительно увеличить бюджет Владивостока», — отметил председатель Думы города.
По налогу на имущество ставка налога увеличивается с 0,3 до 1,5 процентов, по земельному налогу — с 2 до 2,5 процента. По данным мэрии, во Владивостоке есть несколько таких дорогостоящих объектов — земельных участков и зданий, взимание новой ставки с которых принесет в бюджет города до 30 миллионов рублей.
Дума Владивостока приняла решение возбудить ходатайства о награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» супружеские пары, которые прожили в зарегистрированном браке 50 и более лет, достойно воспитавшие детей и подающие пример в укреплении традиционных семейных ценностей. Такой награды предлагается удостоить 20 пар. Андрей Брик отметил, что это сложившаяся во Владивостоке добрая традиция- награждать супругов, которые создали социально ответственные семьи.
В повестке заседания Думы — традиционно вопросы установления границ новых ТОС, в этот раз городские депутаты дали старт четырем таким объединениям горожан.
«Дума утверждает границы новых ТОС, сейчас в городе очень активно используются такая форма объединения и работы жителей на местах. Территории общественного самоуправления сегодня получают гранты в результате участия в конкурсах — финансирование их проектов, что позволяет им благоустраивать свои придомовые территории, строить детские и спортивные площадки. Установление границ и регистрация новых ТОС — это значимая задача и ответственность для администрации и Думы Владивостока», — рассказал Андрей Брик.
Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко добавил, что Дума Владивостока на каждом заседании утверждает границы новых ТОС.
«Сегодня это актуально, жители Владивостока все активнее объединяются в ТОС. Из четырех, принятых сегодня — один ТОС, в который объединились несколько домов, и три ТОСа — по одному дому каждый. Групповым ТОСам, кстати, проще входить в программы, например, „1000 дворов“. Там совершенно другие средства. ТОСов в городе становится все больше, и нас это радует. Сегодня в ВГО уже порядка 81 объединения зарегистрировано. И практика показывает, что ТОС, которым правильно руководит его правление, в итоге получает и гранты, и средства для реализации своих проектов», — пояснил председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко.
В первом чтении Думой приняты изменения в Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа, которые регламентируют вывоз ТБО, уборку от мусора улиц, вывоз жидких бытовых отходов, скашивание травы и другие вопросы.
«Для горожан сегодня главное — видеть, как меняется и развивается Владивосток. Территории, которые вовремя не убираются от твердых бытовых отходов, вызывают у горожан много вопросов. Поэтому изменен порядок и требования к уборке территорий города от мусора, в связи с этим Думой внесены изменения в Правила благоустройства», — пояснил Андрей Брик, добавив, что принятые изменения будут вынесены на общественные обсуждения, которые пройдут в период с 1 по 31 октября текущего года.
Большим блоком были рассмотрены вопросы имущественного характера. Так, в программу приватизации муниципальной собственности были внесены дополнения, которые позволят поддержать малое и среднее предпринимательство, давая преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
«Также традиционно — депутаты рассматривают вопросы передачи тех или иных участков, объектов недвижимости в собственность города или в краевую и федеральную собственность. Сегодня мы рассмотрели таких 18 вопросов», — отметил председатель Думы.
В числе передаваемого имущества в муниципальную собственность городу передаются беговая дорожка, земельные участки и квартира, включенная в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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