«Я тут шпионом подрабатываю»: главный режиссёр театра ТОФ — о переменах и планах

— Ну почему… Бывает, закрываюсь в кабинете и плачу. Но недолго. Потом встаю и иду работать. И то, что у меня многие артисты работают в театре дольше, чем я живу на свете, что нередко меня не воспринимают всерьёз солидные офицеры, с которыми приходится контактировать по работе, — всё это становится вызовом. Который надо преодолеть. Вот на день ВМФ летом мы традиционно занимались концертно-развлекательной частью, театрализованным представлением. Много лет в этом участвовала вся труппа театра, но в этом году я решила иначе: это будут срочники, офицеры, контрактники. Артисты были заняты, не хотелось их переключать. В общем, я — режиссёр 24 лет и 400 мужчин, которым придется на время стать артистами и слушаться меня. Да, непросто было, пару раз пришлось очень жестко себя вести, но — праздник получился. Вышло по-моему! Были очень хорошие отзывы. Руководство ТОФ поощрило меня за эту работу.