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Posted 28 сентября, 09:45

Published 28 сентября, 09:45

Modified 28 сентября, 09:47

Updated 28 сентября, 09:47

За полгода ИИ обнаружил 300 геоглифов в Перу

За полгода ИИ обнаружил 300 геоглифов в Перу

28 сентября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Японским исследователям удалось с помощью технологий искусственного интеллекта открыть более 300 новых геоглифов в перуанской пустыне Наска.

Эти линии представляют собой надрезы на дне пустыни, изображающие различных животных, мифологических существ, растения и геометрические фигуры, сообщает newkhakasiya.online. С момента их открытия почти сто лет назад загадочные узоры продолжают привлекать внимание ученых.

Геоглифы расположены приблизительно в 350 километрах от Лимы, столицы Перу, и их лучше всего видно с воздуха. Эти изображения стали одной из главных туристических достопримечательностей региона.

Археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата отметил, что использование искусственного интеллекта значительно улучшило и ускорило процесс создания карт распределения геоглифов. Ранее применявшийся метод, основанный на визуальном выявлении геоглифов, был более трудоемким и не всегда мог зафиксировать все рисунки.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), где объясняется, как ИИ может повысить эффективность археологических открытий даже уже в известных местах. За почти сто лет было выявлено 430 геоглифов, а за полгода с помощью ИИ — 303 новых.

Модель искусственного интеллекта продемонстрировала выдающиеся способности в обнаружении небольших геоглифов, которые трудно заметить невооруженным взглядом. Среди недавно найденных фигур можно выделить геоглифы линейного типа, на которых изображены в основном дикие животные.

Ученые использовали искусственный интеллект для анализа огромного объема геопространственных данных, собранных с помощью самолетов, с целью выявления мест, где может быть расположено больше геоглифов.

Цивилизация Наска, существовавшая на юго-западе Перу с 200 года до н. э. до 700 года н. э., оставила после себя загадочные линии, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания остаются неясными, и множество учёных считают, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.

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