За полгода ИИ обнаружил 300 геоглифов в Перу

Posted 28 сентября, 09:45
Published 28 сентября, 09:45
Modified 28 сентября, 09:47
Updated 28 сентября, 09:47
Эти линии представляют собой надрезы на дне пустыни, изображающие различных животных, мифологических существ, растения и геометрические фигуры, сообщает newkhakasiya.online. С момента их открытия почти сто лет назад загадочные узоры продолжают привлекать внимание ученых.
Геоглифы расположены приблизительно в 350 километрах от Лимы, столицы Перу, и их лучше всего видно с воздуха. Эти изображения стали одной из главных туристических достопримечательностей региона.
Археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата отметил, что использование искусственного интеллекта значительно улучшило и ускорило процесс создания карт распределения геоглифов. Ранее применявшийся метод, основанный на визуальном выявлении геоглифов, был более трудоемким и не всегда мог зафиксировать все рисунки.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), где объясняется, как ИИ может повысить эффективность археологических открытий даже уже в известных местах. За почти сто лет было выявлено 430 геоглифов, а за полгода с помощью ИИ — 303 новых.
Модель искусственного интеллекта продемонстрировала выдающиеся способности в обнаружении небольших геоглифов, которые трудно заметить невооруженным взглядом. Среди недавно найденных фигур можно выделить геоглифы линейного типа, на которых изображены в основном дикие животные.
Ученые использовали искусственный интеллект для анализа огромного объема геопространственных данных, собранных с помощью самолетов, с целью выявления мест, где может быть расположено больше геоглифов.
Цивилизация Наска, существовавшая на юго-западе Перу с 200 года до н. э. до 700 года н. э., оставила после себя загадочные линии, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания остаются неясными, и множество учёных считают, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.
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