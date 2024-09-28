За полгода ИИ обнаружил 300 геоглифов в Перу

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), где объясняется, как ИИ может повысить эффективность археологических открытий даже уже в известных местах. За почти сто лет было выявлено 430 геоглифов, а за полгода с помощью ИИ — 303 новых.