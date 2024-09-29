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Posted 29 сентября, 09:03

Published 29 сентября, 09:03

Modified 29 сентября, 09:03

Updated 29 сентября, 09:03

Октябрь встретит приморцев дождями и похолоданием

Октябрь встретит приморцев дождями и похолоданием

29 сентября 2024, 09:03
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
В начале следующей недели погода в Приморском крае будет нестабильной и переменчивой, сообщает Примгидромет. В последний день сентября регион окажется под влиянием циклона с Китая, однако существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит от +1°С до +15°С, днем воздух прогреется до +17…+27°С.

Во вторник, 1 октября, по краю пройдут дожди разной интенсивности. Ветер сменит направление на северо-западное, начнется похолодание. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14…+20°С.

В среду, 2 октября, осадки прекратятся, но будет по-осеннему прохладно. Ночью температура опустится до 0…+9°С, днем ожидается +12…+19°С.

Во Владивостоке начало недели будет облачным и ветреным, но без существенных осадков. Во вторник пройдет дождь, похолодает до +9…+13°С. В ночь на среду термометры покажут +6…+9°С, днем потеплеет до +14…+17°С.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям Приморья одеваться по погоде и не забывать зонты. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах из-за дождей и порывистого ветра.

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