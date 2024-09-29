Октябрь встретит приморцев дождями и похолоданием

Posted 29 сентября, 09:03
Published 29 сентября, 09:03
Modified 29 сентября, 09:03
Updated 29 сентября, 09:03
Температура воздуха ночью составит от +1°С до +15°С, днем воздух прогреется до +17…+27°С.
Во вторник, 1 октября, по краю пройдут дожди разной интенсивности. Ветер сменит направление на северо-западное, начнется похолодание. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14…+20°С.
В среду, 2 октября, осадки прекратятся, но будет по-осеннему прохладно. Ночью температура опустится до 0…+9°С, днем ожидается +12…+19°С.
Во Владивостоке начало недели будет облачным и ветреным, но без существенных осадков. Во вторник пройдет дождь, похолодает до +9…+13°С. В ночь на среду термометры покажут +6…+9°С, днем потеплеет до +14…+17°С.
Синоптики рекомендуют жителям и гостям Приморья одеваться по погоде и не забывать зонты. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах из-за дождей и порывистого ветра.
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