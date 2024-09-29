В Приморье школьник провалился в вентиляционную шахту, играя на крыше дома

В Находке произошел шокирующий инцидент — 13-летний мальчик провалился в вентиляционную шахту многоквартирного дома по улице Шоссейная, 207. По информации из социальных сетей, школьники играли на крыше и плевались в прохожих. Когда один из жителей пригрозил подняться к ним, испуганные дети побежали прятаться, и в этот момент произошла трагедия.