В Приморье школьник провалился в вентиляционную шахту, играя на крыше дома

Posted 29 сентября, 01:04
Published 29 сентября, 01:04
Modified 29 сентября, 01:06
Updated 29 сентября, 01:06
В Находке произошел шокирующий инцидент — 13-летний мальчик провалился в вентиляционную шахту многоквартирного дома по улице Шоссейная, 207. По информации из социальных сетей, школьники играли на крыше и плевались в прохожих. Когда один из жителей пригрозил подняться к ним, испуганные дети побежали прятаться, и в этот момент произошла трагедия.
Пострадавший ребенок был госпитализирован с серьезными травмами. По сообщениям СМИ, у него диагностированы переломы, и сейчас он находится на ИВЛ в тяжелом состоянии.
Прокуратура города Находки уже организовала проверку по факту случившегося. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратура намерена дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома. Не исключено, что виновные лица будут привлечены к ответственности.
Этот, к счастью еще не трагический случай, в очередной раз напоминает о необходимости усиления контроля за досугом и безопасностью детей. Родителям следует регулярно проводить беседы со своими детьми и объяснять им правила поведения в общественных местах, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
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