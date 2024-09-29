Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы откроется детсад по льготной программе

Posted 29 сентября, 10:16
Published 29 сентября, 10:16
Modified 29 сентября, 10:16
Updated 29 сентября, 10:16
Объект, арендованный компанией «ЛАКОЛ-Н» — победителем торгов в августе, расположен по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49. Совокупная площадь здания составляет 326,8 квадратного метра. По словам Владимира Ефимова, в соответствии с условиями льготной программы инвестор должен провести необходимые работы по ремонту объекта. После этого ежегодная арендная плата составит всего 326,8 рубля, сообщает mos.ru.
После того как объем необходимых восстановительных работ будет согласован с администрацией города, арендатор сможет пользоваться приоритетами льготной программы. Если зданию нужен капремонт или реконструкция, то сроки до открытия детсада могут составлять от полутора до трех лет. В случае решения о необходимости проведения косметического ремонта детсад должен будет заработать спустя полгода.
Согласно данным, предоставленным Максимом Гаманом — министром правительства Москвы, руководителем департамента городского имущества, — арендный договор по итогам торгов с инвестором был заключен на 49 лет. Также компании передан в пользование участок земли площадью порядка 0,6 гектара. Каждый год инвестор должен подтверждать соответствие условиям программы, чтобы льготная ставка аренды сохранялась.
Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что популярность программы «1 рубль за квадратный метр в год» в инвесторской среде уже достаточно высока. С начала 2023 года четыре предпринимателя заключили соглашения для открытия образовательных учреждений в рамках данной программы.
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