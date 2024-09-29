Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы откроется детсад по льготной программе

После того как объем необходимых восстановительных работ будет согласован с администрацией города, арендатор сможет пользоваться приоритетами льготной программы. Если зданию нужен капремонт или реконструкция, то сроки до открытия детсада могут составлять от полутора до трех лет. В случае решения о необходимости проведения косметического ремонта детсад должен будет заработать спустя полгода.