Дмитрий Демешин: Мы продолжим поддерживать Дебальцево и всех его жителей

Отметим, что только за текущий год Хабаровский край отправил на передовую оборудование и технику на сумму более 1 миллиарда рублей. Для помощи военным используются не только краевые ресурсы, губернатор активно привлекает к этому и бизнес — многие предприятия края наладили выпуск востребованного оборудования, а также финансово поддерживают обеспечение армии. На реализацию мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям регион направил свыше 4 миллиардов рублей, получателями стали почти 28 тысяч граждан.