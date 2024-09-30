Дмитрий Демешин: Мы продолжим поддерживать Дебальцево и всех его жителей

Posted 30 сентября, 04:48
Published 30 сентября, 04:48
Modified 30 сентября, 04:50
Updated 30 сентября, 04:50
Хабаровский край продолжил помогать восстановлению и возвращению к мирной жизни города Дебальцево, над которым регион шефствует с мая 2022 года. В ходе рабочей поездки в ДНР Дмитрий Демешин подписал с главой Дебальцево Сергеем Желновачем новое соглашение о сотрудничестве, которое предполагает реализацию планов перспективного развития города.
— Мы продолжим поддерживать Дебальцево и всех его жителей. Помогать делами! Желаем городу долгожданного возвращения к мирной жизни, благополучия, спокойствия. А Хабаровский край и впредь будет вам верным другом и всегда готов подставить крепкое плечо, — отметил Дмитрий Демешин.
В городе Дмитрий Демешин и Сергей Желновач совместно проинспектировали ход работ по восстановления социальных объектов, которые ведут специалисты из Хабаровского края, в том числе осмотрели уже готовые объекты. В частности, они побывали на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив», который бил дважды разрушен обстрелами. Дмитрий Демешин оценил проведенные работы и пообщался со строителями.
К началу этого учебного года Хабаровский край завершил восстановление школ №2 и №5, благодаря чему юные жители Дебальцево смогли сесть за парты. Кроме того, в этом году в городе при поддержке дальневосточного региона-шефа отремонтировано 5 участков улично-дорожной сети.
Губернатор Хабаровского края и глава Дебальцево также обсудили планы восстановительных работ на следующий год. В графике объезди был и один из многоквартирных домов, в котором планируется капитальный ремонт на 2025 год.
Также Дмитрий Демешин побывал в детском саду № 8 «Звёздочка», ремонт которого недавно завершился. В знак дружбы и долгосрочного сотрудничества между регионами губернатор подарил городу саженец сибирского кедрв. Вместе с Сергеем Желновачем они высадили дерево во дворе детского сада.
После Дебальцево Дмитрий Демешин побывал в расположении двух бригад из Хабаровского края. Губернатор передал военным 11 автомобилей, 16 квадроциклов, десятки генераторов, более 200 БПЛА и продукты питания.
Дмитрий Демешин пообщался с бойцами и принял участие в награждении отличившихся при выполнении боевых задач.
— С гордостью смотрю на то, как вы носите военную форму, и выражаю свое уважение. Мы гордимся вами и с нетерпением ждем возвращения каждого из вас домой. Люди, закаленные войной, нужны в мирной жизни, — обратился Дмитрий Демешин к бойцам.
Губернатор добавил, что Хабаровский край продолжает оказывать помощь семьям военнослужащих. Сегодня в регионе действует 35 мер поддержки для участников СВО и их близких.
Отметим, что только за текущий год Хабаровский край отправил на передовую оборудование и технику на сумму более 1 миллиарда рублей. Для помощи военным используются не только краевые ресурсы, губернатор активно привлекает к этому и бизнес — многие предприятия края наладили выпуск востребованного оборудования, а также финансово поддерживают обеспечение армии. На реализацию мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям регион направил свыше 4 миллиардов рублей, получателями стали почти 28 тысяч граждан.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))