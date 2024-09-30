Posted 30 сентября, 05:04
Published 30 сентября, 05:04
Modified 30 сентября, 05:06
Updated 30 сентября, 05:06
Причиной такого поведения бизнесмена стала попытка журналиста выяснить почему компания размещает свою рекламу в телеграмм-канале Даниила Губарева, который был судом Российской Федерации был признан иностранным агентом. Примечательно, что коллега Чернова, соучредитель ООО «СЗ ЖК Гринхилс» Андрей Коркунов пообщался с журналистом в нормальной деловой манере и получив подтверждение размещения, сообщил, что по данному поводу будет произведен «разбор полетов»:
«Разбираемся. Не понимаем, что это за рекламное сообщение и как оно попало на этот канал», — ответил журналисту Андрей Коркунов.
Важно подчеркнуть, что работа, которую проделывают журналисты «Восток-Медиа» сегодня не только актуальна, но и полностью соответствует тем решениям, которые были озвучены федеральными властями, в том числе Вячеславом Володиным и одобрены президентом России Владимиром Путиным.
Председатель Госдумы России Володин неоднократно подчеркивал, что размещение рекламы отечественного бизнеса на ресурсах иноагентов недопустима. Более того, в марте 2024 года Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Документ дополняет закон «О рекламе» нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов, не допускается. Если человек, который был внесен Минюстом в реестр иноагентов, продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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