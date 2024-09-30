Наглость второе счастье: приморский бизнесмен обматерил журналиста

Документ дополняет закон «О рекламе» нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов, не допускается. Если человек, который был внесен Минюстом в реестр иноагентов, продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тысяч рублей.