Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет на 2025–2027 годы

Posted 30 сентября, 00:09
Published 30 сентября, 00:09
Modified 30 сентября, 00:11
Updated 30 сентября, 00:11
Слушания будут проходить в очной форме в Большом зале Правительства Приморского края, а также с использованием видео-конференц-связи.
Ознакомиться с проектом бюджета, материалами к нему и «Бюджетом для граждан» можно на сайте Правительства края. Вопросы, предложения и замечания принимаются до 3 октября 2024 года по почте или на электронный адрес министерства финансов Приморского края.
Прямая трансляция обсуждений будет доступна в официальных аккаунтах Председателя Правительства Приморского края Веры Щербина, Правительства края, Общественного телевидения Приморья, телеканала «25 регион» и Центра управления регионом в социальных сетях.
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