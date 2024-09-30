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Posted 30 сентября, 00:09

Published 30 сентября, 00:09

Modified 30 сентября, 00:11

Updated 30 сентября, 00:11

Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет на 2025–2027 годы

Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет на 2025–2027 годы

30 сентября 2024, 00:09
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Бюджет
Общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов стартуют в Приморье 7 октября. В течение трех дней жители края, представители общественных организаций и объединений смогут участвовать в обсуждении главного финансового документа региона.

Слушания будут проходить в очной форме в Большом зале Правительства Приморского края, а также с использованием видео-конференц-связи.

  • 7 октября с 15:00 до 17:00 обсуждения затронут сферы ЖКХ, энергетики и сельского хозяйства;
  • 8 октября с 10:00 до 12:00 будут рассмотрены вопросы транспорта, дорожного и лесного хозяйства, а с 15:00 до 17:00 — культуры, спорта и социальной политики;
  • 10 октября с 10:00 до 12:00 участники обсудят темы образования, профессионального образования и занятости, а с 15:00 до 17:00 — здравоохранения.

Ознакомиться с проектом бюджета, материалами к нему и «Бюджетом для граждан» можно на сайте Правительства края. Вопросы, предложения и замечания принимаются до 3 октября 2024 года по почте или на электронный адрес министерства финансов Приморского края.

Прямая трансляция обсуждений будет доступна в официальных аккаунтах Председателя Правительства Приморского края Веры Щербина, Правительства края, Общественного телевидения Приморья, телеканала «25 регион» и Центра управления регионом в социальных сетях.

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