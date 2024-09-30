РЭО предложил полностью отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок

Posted 30 сентября, 15:35
Published 30 сентября, 15:35
Modified 30 сентября, 15:35
Updated 30 сентября, 15:35
Кроме того, организация планирует включить в реестр новые контейнерные площадки и места для сбора крупногабаритных отходов.
Данные инициативы были озвучены генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым на совещании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, пишет 56orb.ru.
Как отметил Буцаев, анализ действующих муниципальных реестров показывает, что они не соответствуют реальной ситуации и содержат недостаточную информацию. Он указал, что это связано с тем, что СанПиН и действующие нормативы по обращению с ТКО не охватывают полного списка способов размещения отходов, используемых в реальной жизни. Учитывая проведенное исследование, он считает необходимым обновить законодательство, в частности внести поправки в постановление № 1039.
«Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», — отметил глава РЭО.
В дополнение к отказу от традиционного бумажного учета РЭО предлагает включить в реестры все места, где накапливаются твердые коммунальные отходы (ТКО), которые используются региональными операторами. Это касается не только контейнерных площадок, но и отдельных контейнеров.
Буцаев подчеркнул, что такая мера позволит посредством ФГИС УТКО более тщательно контролировать вывоз отходов с указанных контейнеров.
По его мнению, фото- и видеозаписи с обязательной геопривязкой должны подтверждать данные реестра, что даст возможность проверить информацию, вносимую в него.
Для поддержания актуальности реестра региональным операторам необходимо предоставить возможность подавать запросы на его корректировку. Это еще один важный шаг к обеспечению достоверности информации в системе.
Реестры должны отражать не только действующие, но и перспективные площадки.
Только в таком формате РЭО сможет собрать точные данные о нехватке мест для захоронения отходов, что, в свою очередь, позволит разработать актуальные планы по улучшению ситуации, добавил Буцаев.
РЭО подготовит рекомендации для субъектов РФ и, получив обратную связь, представит их в Минприроды РФ для инициирования изменений в законодательство.
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