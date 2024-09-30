РЭО предложил полностью отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок

Как отметил Буцаев, анализ действующих муниципальных реестров показывает, что они не соответствуют реальной ситуации и содержат недостаточную информацию. Он указал, что это связано с тем, что СанПиН и действующие нормативы по обращению с ТКО не охватывают полного списка способов размещения отходов, используемых в реальной жизни. Учитывая проведенное исследование, он считает необходимым обновить законодательство, в частности внести поправки в постановление № 1039.