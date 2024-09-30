Восемь поселков Приморья получат доступ к высокоскоростному интернету

Работы по подключению уже завершены в селе Шекляево Анучинского муниципального округа. В ближайшее время доступ к сети получат жители еще семи поселков в различных районах края. Современные технологии становятся неотъемлемой частью жизни, и важно, чтобы доступ к высокоскоростному интернету был обеспечен для каждого жителя Приморья, независимо от места проживания. Share Rewrite