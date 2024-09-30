Восемь поселков Приморья получат доступ к высокоскоростному интернету

Posted 30 сентября, 13:01
Published 30 сентября, 13:01
Modified 1 октября, 01:24
Updated 1 октября, 01:24
В рамках проекта планируется проложить около 50 километров оптических сетей в восьми муниципальных образованиях. Кроме того, в Ольгинском районе будет построено дополнительно 12 километров новой линии связи для соединения села Фурманово с ближайшей деревней Михайловка.
Возможность подключить проводной интернет в этом году появится у 763 семей, что составляет более двух тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Приморья. Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры с государственной поддержкой позволяет улучшить качество жизни в приморских поселениях и способствует их интенсивному социально-экономическому развитию.
Работы по подключению уже завершены в селе Шекляево Анучинского муниципального округа. В ближайшее время доступ к сети получат жители еще семи поселков в различных районах края. Современные технологии становятся неотъемлемой частью жизни, и важно, чтобы доступ к высокоскоростному интернету был обеспечен для каждого жителя Приморья, независимо от места проживания. Share Rewrite
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