Все вкусы Сахалинской области — в одном гастромарафоне: 3 недели «праздника живота»

Гастрономический марафон «Почувствуй вкус Сахалина» (6+) стартовал сегодня и продлится три недели. За это время заведения общепита — в основном речь идёт о Южно-Сахалинске, столице островного региона — побалуют сахалинцев, курильчан и гостей области сетами из трех позиций и авторскими блюдами от шеф-поваров, рецептура которых разработана с использованием локальных продуктов. Стоимость сета фиксированная — 950 рублей. Цена авторских блюд стартует от 430 рублей за позицию.



Отметим, что в 2024 году (а гастромарафон проходит в Сахалинской области уже в пятый раз) участниками столь масштабного мероприятия стало рекордное число заведений — 21. Многие из успешно работают и на доставку блюд, поэтому приобщиться к блюдам марафона жители и гости региона смогут, даже если не захотят отправиться в ресторан, а останутся дома.



Главным условием для шеф-поваров стало использование локальных продуктов, а это рыба, морепродукты, дикоросы, сезонные ягоды и овощи. Шеф-повара проявили недюжинную фантазию, и в меню гастромарафона — чука с трубачом, салат вакамэ в ореховом соусе, шаурма с морепродуктами, рыбный хлеб с муссом из диких ягод и икрой минтая, кукумария в тар-таре из дикой нерки с муссом из сахалинских опят и мандариновым соусом. Повара превзошли сами себя, добавляя локальную нотку в самые простые и привычные для региона блюда — например, салат с хрустящими баклажанами заправляется на время гастромарафона соусом из сезонной клюквы.