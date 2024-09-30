Все вкусы Сахалинской области — в одном гастромарафоне: 3 недели «праздника живота»

Posted 30 сентября, 05:38
Published 30 сентября, 05:38
Modified 30 сентября, 05:40
Updated 30 сентября, 05:40
Гастрономический марафон «Почувствуй вкус Сахалина» (6+) стартовал сегодня и продлится три недели. За это время заведения общепита — в основном речь идёт о Южно-Сахалинске, столице островного региона — побалуют сахалинцев, курильчан и гостей области сетами из трех позиций и авторскими блюдами от шеф-поваров, рецептура которых разработана с использованием локальных продуктов. Стоимость сета фиксированная — 950 рублей. Цена авторских блюд стартует от 430 рублей за позицию.
Отметим, что в 2024 году (а гастромарафон проходит в Сахалинской области уже в пятый раз) участниками столь масштабного мероприятия стало рекордное число заведений — 21. Многие из успешно работают и на доставку блюд, поэтому приобщиться к блюдам марафона жители и гости региона смогут, даже если не захотят отправиться в ресторан, а останутся дома.
Главным условием для шеф-поваров стало использование локальных продуктов, а это рыба, морепродукты, дикоросы, сезонные ягоды и овощи. Шеф-повара проявили недюжинную фантазию, и в меню гастромарафона — чука с трубачом, салат вакамэ в ореховом соусе, шаурма с морепродуктами, рыбный хлеб с муссом из диких ягод и икрой минтая, кукумария в тар-таре из дикой нерки с муссом из сахалинских опят и мандариновым соусом. Повара превзошли сами себя, добавляя локальную нотку в самые простые и привычные для региона блюда — например, салат с хрустящими баклажанами заправляется на время гастромарафона соусом из сезонной клюквы.
— Гастрономический календарь — для нас один из самых интересных в плане событий в регионе, ведь гастромарафоны любят не только наши гости, но и местные жители. Также это профессионально-творческий батл шеф-поваров заведений острова. Каждый из них представляет на суд посетителя свой вкус Сахалина с использованием любимых местных продуктов. В этом году появились новые участники, а значит, мы получим новые гастрономические впечатления, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Министр туризма подчеркнул, что отведать уникальные блюда с локальными продуктами смогут гости энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», а это мероприятие федерального уровня. Некоторые рестораны специально к форуму подготовили особые блюда, которых уж точно в Москве или Санкт-Петербурге не найти: чего стоит, например, дикий гребешок с манго, чили перцем, шпинатом, беконом и даже с сыром горгонзола.
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