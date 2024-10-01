Буцаев: В Новгородской области заработает КПО мощностью почти 10 тыс. тонн в год

Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, отметил, что в Новгородской области постепенно вводятся объекты по обращению с отходами в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». По его словам, за последние пять лет были созданы мощности по обработке 114,8 тысячи тонн ТКО и по размещению более 180 тысяч тонн отходов.