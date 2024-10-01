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Posted 1 октября, 14:41

Published 1 октября, 14:41

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Буцаев: В Новгородской области заработает КПО мощностью почти 10 тыс. тонн в год

Буцаев: В Новгородской области заработает КПО мощностью почти 10 тыс. тонн в год

1 октября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
В Крестецком районе Новгородской области в прошлом месяце закончилось строительство объекта размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией. Уже получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что при создании объекта использовались российские материалы и оборудование. По его словам, объект сможет обрабатывать 9,8 тысячи тонн отходов ежегодно с выборкой 15% вторичных материальных ресурсов. Также планируется захоранивать 10,3 тонн ТКО, которые не подлежат дальнейшей обработке. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Новый объект обеспечит потребность Демянского муниципального округа, Крестецкого и Валдайского муниципальных районов в обработке твердых коммунальных отходов и их захоронении с соблюдением существующих норм.

Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, отметил, что в Новгородской области постепенно вводятся объекты по обращению с отходами в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». По его словам, за последние пять лет были созданы мощности по обработке 114,8 тысячи тонн ТКО и по размещению более 180 тысяч тонн отходов.

Общая стоимость объекта, создавшего двадцать новых рабочих мест, составила 318 миллионов рублей.

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