Буцаев: В Новгородской области заработает КПО мощностью почти 10 тыс. тонн в год

Posted 1 октября, 14:41
Published 1 октября, 14:41
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что при создании объекта использовались российские материалы и оборудование. По его словам, объект сможет обрабатывать 9,8 тысячи тонн отходов ежегодно с выборкой 15% вторичных материальных ресурсов. Также планируется захоранивать 10,3 тонн ТКО, которые не подлежат дальнейшей обработке. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Новый объект обеспечит потребность Демянского муниципального округа, Крестецкого и Валдайского муниципальных районов в обработке твердых коммунальных отходов и их захоронении с соблюдением существующих норм.
Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, отметил, что в Новгородской области постепенно вводятся объекты по обращению с отходами в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». По его словам, за последние пять лет были созданы мощности по обработке 114,8 тысячи тонн ТКО и по размещению более 180 тысяч тонн отходов.
Общая стоимость объекта, создавшего двадцать новых рабочих мест, составила 318 миллионов рублей.
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