«Инсайт Люди» организуют окружной форум для блогеров во Владивостоке

«Социальные сети уже давно стали чем-то большим, чем просто способом общения. Сегодня блогер — это профессия, которая требует определенных навыков, обмена опытом и многого другого. Именно поэтому мы решили собрать инфлюенсеров из разных регионов России и дать им возможность создать уникальные коллаборации, получить новые знания, применить их на практике — каждого участника ждет насыщенная программа. Мы постарались сделать этот форум не только полезным, но и интересным представителям блогосферы. Более того, такие мероприятия помогают улучшить качество медиарынке в нашей стране», — поделился руководитель студии «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко.