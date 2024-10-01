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Posted 1 октября, 10:32

Published 1 октября, 10:32

Modified 1 октября, 10:32

Updated 1 октября, 10:32

«Инсайт Люди» организуют окружной форум для блогеров во Владивостоке

«Инсайт Люди» организуют окружной форум для блогеров во Владивостоке

1 октября 2024, 10:32
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»
С 4 по 7 октября во Владивостоке пройдет окружной форум для блогеров от продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг». Он станет завершающим из форумов по России. В нем примут участие более 100 резидентов блогерского агентства.

«Социальные сети уже давно стали чем-то большим, чем просто способом общения. Сегодня блогер — это профессия, которая требует определенных навыков, обмена опытом и многого другого. Именно поэтому мы решили собрать инфлюенсеров из разных регионов России и дать им возможность создать уникальные коллаборации, получить новые знания, применить их на практике — каждого участника ждет насыщенная программа. Мы постарались сделать этот форум не только полезным, но и интересным представителям блогосферы. Более того, такие мероприятия помогают улучшить качество медиарынке в нашей стране», — поделился руководитель студии «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко.

Форум посетят блогеры из 14 регионов нашей страны. Участники смогут проанализировать и доработать уже существующие проекты в социальных сетях, а также принять участие в генерации и развитии идей контентного направления. Вместе с этим в рамках мероприятия состоится защита контентных проектов от блогеров продюсерского центра «Инсайт Люди».

По России проходит череда региональных форумов в Тюмени, Владимире, Ижевске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. Их программа затрагивает множество направлений и тематик, которые могут заинтересовать каждого — продакшн, проекты, командообразование, актерское мастерство, музыка и другие. Блогеры «Инсайт Люди» являются экспертами в данных сферах и готовы делиться знаниями, навыками и опытом — начиная от организации работы, заканчивая творческим процессом.

«Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

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