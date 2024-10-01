На строительство горнолыжного курорта «Арсеньев» привлекли новые инвестиции

Комплекс «Арсеньев» — один из крупнейших инвестиционных проектов в туристической сфере не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Для него на объединенной территории горнолыжной базы Краевой спортивной школы олимпийского резерва и спортивно-туристического центра «Салют» планируется трассы общей протяженностью почти 11 км и установить два современных подъёмника. Также в Арсеньевском округе создадут всю необходимую для комфортного отдыха инфраструктуру: отель на 225 номеров, парковку на 600 мест, ресторан, закрытый и открытый бассейны.