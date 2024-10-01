На строительство горнолыжного курорта «Арсеньев» привлекли новые инвестиции

Posted 1 октября, 11:49
Published 1 октября, 11:49
Modified 1 октября, 11:49
Updated 1 октября, 11:49
«Финансирование по портфелю осуществляется в зависимости от текущих потребностей, поэтому привлеченные средства мы планируем направить в первую очередь на строительство горнолыжного курорта „Арсеньев“ в Приморском крае и закупку трамваев для линии „Славянка“ в Санкт-Петербурге», — прокомментировал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Комплекс «Арсеньев» — один из крупнейших инвестиционных проектов в туристической сфере не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Для него на объединенной территории горнолыжной базы Краевой спортивной школы олимпийского резерва и спортивно-туристического центра «Салют» планируется трассы общей протяженностью почти 11 км и установить два современных подъёмника. Также в Арсеньевском округе создадут всю необходимую для комфортного отдыха инфраструктуру: отель на 225 номеров, парковку на 600 мест, ресторан, закрытый и открытый бассейны.
С помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ направит на строительство курорта почти 6,7 млрд рублей. В апреле госкомпания сообщала, что уже открыла финансирование по проекту — 150 млн рублей были переведены компании «Приморье СпортОтельИнвест» на закупку систем для создания снежного покрова на трассах.
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