Якушев: В проекте нового бюджета предусмотрена поддержка участников СВО и их семей

Первоначально документ будет рассмотрен в комитетах Госдумы. Основываясь на их заключениях, депутаты ЕР внесут необходимые корректировки. Якушев сообщил, что первое чтение проекта запланировано на 24 октября. Он подчеркнул, что бюджет включает все социальные обязательства государства, в том числе поддержку участников СВО и их семей, меры для обеспечения технологического суверенитета страны, передает mkset.ru.