Якушев: В проекте нового бюджета предусмотрена поддержка участников СВО и их семей

Posted 1 октября, 18:07
Published 1 октября, 18:07
Modified 1 октября, 18:08
Updated 1 октября, 18:08
Первоначально документ будет рассмотрен в комитетах Госдумы. Основываясь на их заключениях, депутаты ЕР внесут необходимые корректировки. Якушев сообщил, что первое чтение проекта запланировано на 24 октября. Он подчеркнул, что бюджет включает все социальные обязательства государства, в том числе поддержку участников СВО и их семей, меры для обеспечения технологического суверенитета страны, передает mkset.ru.
К 2027 году расходы на социальную политику вырастут до 7,2 триллиона рублей. Они пойдут на выплаты семьям с детьми, программу материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
Дополнительно предусмотрены средства на реализацию народной программы ЕР по строительству и капремонту школ и дошкольных учреждений, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует вместе с Минпросвещения России, получит дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей ежегодно.
В бюджете также предусмотрены средства на ремонт техникумов, строительство и оснащение кампусов, подготовку инженеров и вовлечение молодежи в научную деятельность. Соответствующие поручения о поддержке этих направлений ранее дал глава государства.
По инициативе партии ЕР увеличены расходы на здравоохранение. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, а также увеличится финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.
В проекте бюджета заложены средства на обновление коммунальной инфраструктуры, предложения по которой ЕР представила в Минстрой России. Будут пролонгированы программы формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.
Регионы получат поддержку для реализации инфраструктурных проектов: строительства транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также обновления общественного транспорта. На обеспечение технологического суверенитета будет направлено 6,1 триллиона рублей.
Якушев также отметил важность обеспечения бюджетом нацпроектов, подчеркнув, что партия уже представила свои предложения по каждому из них, сообщает сайт ER.RU.
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