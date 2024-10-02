Демешин поручил активнее развивать неосвоенные земли в Хабаровском крае

Posted 2 октября, 07:16
Published 2 октября, 07:16
Modified 2 октября, 08:20
Updated 2 октября, 08:20
С докладом об итогах работы по вводу в оборот сельхозземель за 2023–2024 годы и планах по восстановлению земель до 2030 года выступил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук. Он сообщил, что посевная площадь в крае составляет порядка 59 тысяч гектаров, с 2022 года она увеличилась на 4 тысячи гектаров.
Потенциал ввода в оборот неиспользуемой пашни оценивается в 20 тысяч гектаров. Чтобы его реализовать необходим комплекс мероприятий по восстановлению мелиоративных систем.
— За период с 2022 по 2023 годы проведена инвентаризация мелиоративных систем. Выявлено, что часть сельхозугодий навсегда утрачена. Причина — перевод земель в иные категории, в основном, для целей жилищного строительства, строительства объектов промышленности, а также, учитывая зарастание земель, в лесной фонд, — рассказал Павел Сторожук.
Для ввода земель в оборот используются различные механизмы. Так, в рамках федеральной программы «Земля» с 2022 года реализовано пять проектов мелиорации, это позволило ввести в оборот 2,7 тысячи гектаров пашни. Также из федерального бюджета софинансируется поддержка муниципальным образованиям для постановки на учёт неразграниченных земель сельхозназначения. С 2022 года поставлены на учёт 17 земельных участков площадью 1,3 тысячи гектаров. Еще один значимый инструмент — краевая машинно-тракторная станция, с ее помощью с 2022 года введено около 2 тысячи гектаров земель. Сегодня мощности МТС, благодаря пополнению парка техники, позволяют вводить в оборот порядка 1 тысячи гектаров ежегодно.
Помимо этого, муниципалитетам выделяется субсидия для финансирования постановки мелиоративных систем на кадастровый учёт. Также в Хабаровском крае введена новая грантовая поддержка на расчистку каналов действующих систем. В 2024 году из бюджета выделены средства на расчистку 60 километров каналов, в 2025 году этот показатель планируется увеличить в два раза.
Крупные проекты по вводу в сельскохозяйственный оборот земель, которые ранее не использовались, реализуются за счёт привлечения инвесторов. Один из примеров — новая мелиоративная система площадью 5,8 тысячи гектаров в районе села Зоевка, строительство которой недавно проинспектировал губернатор Дмитрий Демешин. Ещё один проект реализуется в районе села Невельское в районе имени Лазо, он предполагает вовлечение в оборот 6 тысяч гектаров земли для выращивания экспортно ориентированных культур. Объем инвестиций по проекту оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Есть заявка и от ещё одного инвестора, ему необходимо 30 тысяч гектаров для производства сельхозпродукции на экспорт. Компактных массивов такой площади в крае нет. Решением может стать перераспределение земель и новые механизмы вовлечения их в оборот. Минсельхоз края совместно с министерством лесного хозяйства и лесопереработки разрабатывает пилотный проект использования для ведения сельского хозяйства земель из лесного фонда, не покрытых лесом.
— В мой адрес поступают обращения жителей о том, что много брошенных полей, они не используются, зарастают. Происходит деградация пашни. Как вы с этим боретесь? — спросил Дмитрий Демешин и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края.
Глава профильного ведомства ответил, что в решении этой проблемы задействован инструмент муниципального земельного контроля, результатом которого является изъятие участка для дальнейшего перераспределения или его вовлечение в оборот.
— Порядка 10,5 тысячи гектаров вернули за 2022–2023 годы, в этом году расторгнуто два договора, из них 3,5 тысячи гектаров земель уже вернули, — сообщил Павел Сторожук.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что работу по вводу земель в сельскохозяйственный оборот нужно активизировать, используя все возможные инструменты, механизмы финансирования и поддержки. Глава региона призвал минсельхоз края в том числе плотнее работать с инвесторами.
— Вам надо активнее делать ставку на тех, кто уже работает на этом рынке, — это однозначно так, — заявил Дмитрий Демешин.
По итогам рассмотрения вопроса глава региона отметил, что в сельском хозяйстве края в целом есть множество возможностей для развития, которым нужно уделить пристальное внимание.
— Очень рассчитываю на активизацию работы министерства сельского хозяйства и продовольствия края. Очень много направлений, которые надо развивать. И очень много резервов, — подчеркнул Дмитрий Демешин в завершение.
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