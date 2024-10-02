Демешин поручил активнее развивать неосвоенные земли в Хабаровском крае

Крупные проекты по вводу в сельскохозяйственный оборот земель, которые ранее не использовались, реализуются за счёт привлечения инвесторов. Один из примеров — новая мелиоративная система площадью 5,8 тысячи гектаров в районе села Зоевка, строительство которой недавно проинспектировал губернатор Дмитрий Демешин. Ещё один проект реализуется в районе села Невельское в районе имени Лазо, он предполагает вовлечение в оборот 6 тысяч гектаров земли для выращивания экспортно ориентированных культур. Объем инвестиций по проекту оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Есть заявка и от ещё одного инвестора, ему необходимо 30 тысяч гектаров для производства сельхозпродукции на экспорт. Компактных массивов такой площади в крае нет. Решением может стать перераспределение земель и новые механизмы вовлечения их в оборот. Минсельхоз края совместно с министерством лесного хозяйства и лесопереработки разрабатывает пилотный проект использования для ведения сельского хозяйства земель из лесного фонда, не покрытых лесом.