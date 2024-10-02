Дмитрий Демешин поручил разработать дизайн-код городов и районов Хабаровского края

Как доложил зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин, «Формирование комфортной городской среды» — это самый крупный проект по степени вовлеченности общественности. В этом году будут обновлены 88 общественных территорий в 49 муниципальных образованиях на общую сумму 354,5 миллиона рублей. Почти треть этих средств направлена в бюджеты сельских поселений.