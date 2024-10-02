Дмитрий Демешин поручил разработать дизайн-код городов и районов Хабаровского края

Posted 2 октября, 08:17
Published 2 октября, 08:17
Modified 2 октября, 08:19
Updated 2 октября, 08:19
Как доложил зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин, «Формирование комфортной городской среды» — это самый крупный проект по степени вовлеченности общественности. В этом году будут обновлены 88 общественных территорий в 49 муниципальных образованиях на общую сумму 354,5 миллиона рублей. Почти треть этих средств направлена в бюджеты сельских поселений.
Всего в Хабаровском крае за пять лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 571 общественное пространство в 56 населенных пунктах.
Дарий Тюрин также отметил, что на дополнительно привлеченные 677 миллионов рублей единой субсидии будет отремонтировано еще 89 дворовых территорий в центрах экономического роста края.
Глава региона Дмитрий Демешин акцентировал внимание на том, что в федеральном «светофоре» по формированию комфортной городской среды Хабаровский край находится в желтой зоне.
— Кто из глав муниципальных образований недостаточно эффективен в реализации проекта «Формирование комфортной и городской среды»? — задал вопрос губернатор.
— Основная претензия — это недостаточное освоение выделенных средств в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Солнечном районе, Советской Гавани. Совместно с муниципалитетами мы вырабатываем решение, как преодолеть ту или иную проблемную ситуацию, — ответил Дарий Тюрин.
Чтобы получить отзывы населения по поводу качества и состояния общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на объектах разместили носители с QR-кодом для обратной связи.
— Внедрение QR-кодов для обратной связи с населением — это хорошо, но общественные пространства посещает ведь не только молодежь, но и люди старшего поколения. Продумывали ли вы, как охватить большую аудиторию для получения обратной связи? — обратился губернатор к докладчику.
Дарий Тюрин отметил, что для всех завершенных общественных пространств органами местного самоуправления должны быть определены организации для их содержания, а средства на это должны быть предусмотрены в местных бюджетах.
— Помимо QR-кодов на благоустроенных территориях должна быть размещена информация об организации, которая занимается содержанием площадки, с обязательным указанием номера телефона для обратной связи, — доложил зампред по природным ресурсам и сельскому хозяйства правительства региона.
Итогом обсуждения стало поручение губернатора исполняющему обязанности первого зампреда правительства края Сергею Абрамову и зампреду по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину разработать дизайн-код муниципальных образований региона. Это свод правил, который поможет сформировать единое городское пространство — безопасное, комфортное и стилистически согласованное. Дарий Тюрин отметил, что будет создана витрина типовых проектов, чтобы все муниципальные образования края могли их использовать в своей работе.
Отметим, что решение о создании дизайн-кодов муниципалитетов — ещё одно проявление системного, комплексного подхода Дмитрия Демешина к решению вопросов, касающихся развития Хабаровского края. Как неоднократно заявлял губернатор, в Хабаровском крае не должно быть окраин, глубинка, равно как краевой центр и другие крупные города, должна развиваться по единым канонам общественных пространств.
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