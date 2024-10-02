Исследование: грязный воздух разрушает детский мозг

Этот обзор уникален тем, что он сосредоточен на влиянии загрязнения воздуха именно на детей. В зависимости от исследования способы измерения различий в состоянии мозга были разными. Измерения проводились в местах их проживания, а затем мозг исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии и других современных методов.