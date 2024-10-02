Исследование: грязный воздух разрушает детский мозг

Posted 2 октября, 09:43
Published 2 октября, 09:43
Modified 2 октября, 09:43
Updated 2 октября, 09:43
Эксперты подчеркивают, что дети чаще бывают на улице и поглощают больше загрязняющих веществ относительно своей массы тела, чем взрослые, сообщает newkhakasiya.online.
Этот обзор уникален тем, что он сосредоточен на влиянии загрязнения воздуха именно на детей. В зависимости от исследования способы измерения различий в состоянии мозга были разными. Измерения проводились в местах их проживания, а затем мозг исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии и других современных методов.
Выяснилось, что изменения в структуре мозга наблюдались не только в сильно загрязненных районах, но и там, где качество воздуха соответствует нормам.
Опираясь на свои выводы, ученые дали политические рекомендации, в том числе о выделении государственных средств на установку воздушных фильтров в домах и школах, расположенных рядом с шоссе.
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