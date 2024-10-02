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Posted 2 октября, 09:43

Published 2 октября, 09:43

Modified 2 октября, 09:43

Updated 2 октября, 09:43

Исследование: грязный воздух разрушает детский мозг

Исследование: грязный воздух разрушает детский мозг

2 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи проанализировали 40 крупных исследований, чтобы понять, как загрязнение воздуха влияет на мозг детей. Результаты показали, что загрязненный воздух негативно воздействует на развивающийся мозг, вызывая изменения в объеме белого вещества и количестве нейронных связей.

Эксперты подчеркивают, что дети чаще бывают на улице и поглощают больше загрязняющих веществ относительно своей массы тела, чем взрослые, сообщает newkhakasiya.online.

Этот обзор уникален тем, что он сосредоточен на влиянии загрязнения воздуха именно на детей. В зависимости от исследования способы измерения различий в состоянии мозга были разными. Измерения проводились в местах их проживания, а затем мозг исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии и других современных методов.

Выяснилось, что изменения в структуре мозга наблюдались не только в сильно загрязненных районах, но и там, где качество воздуха соответствует нормам.

Опираясь на свои выводы, ученые дали политические рекомендации, в том числе о выделении государственных средств на установку воздушных фильтров в домах и школах, расположенных рядом с шоссе.

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