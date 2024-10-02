Константин Люльчев в телеэфире РБК объяснил решение о проведении SPO

Posted 2 октября, 06:22
Published 2 октября, 06:22
Modified 2 октября, 06:24
Updated 2 октября, 06:24
Как известно, АО «ДУК» приобрела решающий пакет акций «ТГК-14» в 2022 году и за 2 года сумела увеличить чистую прибыль в 12 раз до 1,6 млрд рублей. При этом каждый год ключевые акционеры добросовестно выплачивают дивиденды, направляя свою долю на развитие компании. Сейчас в работе у «ТГК-14» два крупных инвестпроекта по созданию новых энергомощностей на Улан-Удэнской ТЭЦ-2: два энергоблока будут иметь суммарную мощность 180 МВт, чтобы покрыть потребность региона с запасом на ближайшие 10 лет.
На это нужны масштабные инвестиции, и главные акционеры АО «ДУК» — Константин Люльчев и Виктор Мясник — решили продать часть своей доли, 20% компании, в рамках вторичного размещения акций (SPO). С 23 сентября по 3 октября идет сбор заявок, цена будет определена позднее, но не более 0,01125 рублей за акцию. По оценке экспертов, при этом не произойдет размытия долей мажоритарных акционеров, и большую часть вырученных средств АО «ДУК» направит на реализацию инвестиционной программы.
SPO также увеличит долю акций в свободном обращении до 29%. Более высокая ликвидность означает рост интереса к компании со стороны крупных фондов.
Выступая в телеэфире РБК, председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев прокомментировал принятое решение:
— Компания находится на активной стадии инвестиционного развития. При этом кредитная политика сегодня ужесточена, ставки высокие, и для того, чтобы обеспечить более комфортные условия финансирования, мы приняли решение о проведении SPO. Мы видим, что сегодня Центробанк активно поддерживает компании, которые выходят на рынок с первичным предложением, а по вторичному предложению даже предполагается какое-то субсидирование. Мы очень внимательно подходим к вопросам финансирования, поскольку нужно обеспечить существенный объем средств для реализации наших инвестпроектов по КОМ НГО-I и КОМ НГО-II. И поэтому мы ещё в 2023 году запаслись некоторой комфортной ликвидностью по сравнению с текущими ставками. В этом году мы проводим SPO и на долговой рынок пока не планируем выходить. Будем ждать, когда ставка начнёт снижаться.
Напомним, все ключевые узлы для первого строящегося энергоблока «ТГК-14» уже законтрактовала. Новые контракты компания заключает с теми же заводами-изготовителями, партнёрство с которыми проверено временесм. Вступить в строй первый из двух новых энергоблоков должен в начале 2029 года.
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