Константин Люльчев в телеэфире РБК объяснил решение о проведении SPO

— Компания находится на активной стадии инвестиционного развития. При этом кредитная политика сегодня ужесточена, ставки высокие, и для того, чтобы обеспечить более комфортные условия финансирования, мы приняли решение о проведении SPO. Мы видим, что сегодня Центробанк активно поддерживает компании, которые выходят на рынок с первичным предложением, а по вторичному предложению даже предполагается какое-то субсидирование. Мы очень внимательно подходим к вопросам финансирования, поскольку нужно обеспечить существенный объем средств для реализации наших инвестпроектов по КОМ НГО-I и КОМ НГО-II. И поэтому мы ещё в 2023 году запаслись некоторой комфортной ликвидностью по сравнению с текущими ставками. В этом году мы проводим SPO и на долговой рынок пока не планируем выходить. Будем ждать, когда ставка начнёт снижаться.