Работа Демешина является образцом последовательности и бескомпромиссности — эксперт

Эксперт напоминает, что Хабаровский край, как и весь Дальний Восток — особенная территория с точки зрения трудовой занятости и устройства экономики в целом. И важно, что Дмитрий Демешин, решая вопрос с мигрантами, видит запрос общества и реагирует на него, но при этом не занимается популизмом.