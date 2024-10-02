Работа Демешина является образцом последовательности и бескомпромиссности — эксперт

Posted 2 октября, 04:10
Published 2 октября, 04:10
Modified 2 октября, 04:13
Updated 2 октября, 04:13
— Работу губернатора Дмитрия Демешина (причем начиная с периода в качестве врио) можно уверенно назвать образцом последовательной бескомпромиссности. Вот и проблемный вопрос миграции, поднятый еще в июле, он доводит до конца, — подчёркивает Никита Кричевский.
Эксперт напоминает, что Хабаровский край, как и весь Дальний Восток — особенная территория с точки зрения трудовой занятости и устройства экономики в целом. И важно, что Дмитрий Демешин, решая вопрос с мигрантами, видит запрос общества и реагирует на него, но при этом не занимается популизмом.
— Большой регион, требующий освоения, постоянный рост инвестиций — но не хватает рабочих рук. Безработица здесь давно почти на нуле, речь идет, напротив, о дефиците кадров. Во многих регионах к ситуации относятся спокойно — статистика показывает хорошие цифры, и ладно. Но губернатор Демешин, очевидно, осознает, где находится — и с точки зрения новейшей истории региона, его политической сложности, и с позиции экономического потенциала края. Судя по тому, что мы видим последние месяцы, его приоритет — чтобы ситуации «на земле» была стабильной в реальности, а не на бумаге. Поэтому он находится в постоянном контакте с людьми, видит запрос — и реагирует на него. Полный запрет трудовой миграции, или, по крайней мере, максимальное «закручивание гаек» в этой сфере в рамках полномочий регионов были бы популистскими решениями. Регуляция в конкретных сферах, там, где бизнес явно экономит на рабочей силе, создавая перекос в пользу мигрантов — другое дело, — прокомментировал доктор экономических наук.
Никита Кричевский отмечает, что Дмитрий Демешин взялся за дело без грубого нахрапа и бездумных запретов.
— Задачи, которые ставят перед ним государство и общество, он выполняет уверенно и с опорой на правовую базу, в которой прекрасно ориентируется, — подытожил эксперт.
Напомним, что в Хабаровском крае с 1 января 2025 года мигрантам будет запрещено работать водителями общественного транспорта и такси, на ресурсоснабжающих предприятиях коммунальной сферы, а также наниматься на работу к физлицам. Решения об ограничениях принято по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.
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