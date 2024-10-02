Великое освящение Спасо-Преображенского собора состоялось во Владивостоке

Posted 1 октября, 23:02
Published 1 октября, 23:02
Modified 1 октября, 23:04
Updated 1 октября, 23:04
Великое освящение Спасо-Преображенского собора собрало сотни прихожан на центральной площади Владивостока 29 сентября. С таинства началась полноценная богослужебная жизнь главного храма Приморья.
Чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил наместник Московской митрополии, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Сослужили ему шесть архиереев со всего Дальнего Востока.
Этого момента жители региона ждали долгих 13 лет. Строительство началось еще в 2011 году, но несколько раз останавливалось из-за нехватки финансирования. В 2018 году стройку подхватил новый митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, который заручился серьезной поддержкой благотворителей, в том числе крупных — таких, как «Аква-Ресурсы», «Терминал Астафьева», «Восточный страховой Альянс», Фабрика мороженого и «Далькомхолод».
Президента группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслана Кондратова и других благотворителей отдельно отметили на специальной церемонии награждения, прошедшей сразу после богослужения. Также Великое освящение Спасо-Преображенского собора посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков и другие гости.
Приморцы остались глубоко впечатлены и тронуты таинством, глубину которого только подчеркивали масштаб и красота собора. Над росписью самого большого на Дальнего Востока на протяжении многих месяцев работали мастера из Ярославля — сложнейшим методом золочения фона они шаг за шагом воспроизводили здесь классическую иконографию знаменитого Спаса-на-Крови.
За ходом богослужения в прямом эфире ОТВ-Прим следили десятки тысяч приморцев. Сам Спасо-Преображенский собор вмещает до трех тысяч прихожан, но многие горожане также наблюдали за его Великим освящением и с мультимедийного экрана, специально размещенного на центральной площади.
В 16-00 здесь же состоялся и посвященный знаковому для всех православных Приморья событию концерт Приморской сцены Мариинского театра. В исполнении коллектива под управлением главного дирижёра Павла Смелкова гости услышали в том числе кантату «Новый храм» и и великое духовное произведение «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.
В эти дни Спасо-Преображенский собор оказался в центре внимания и за пределами Приморья. О важности появления во Владивостоке соборного храма высказывались не только иерархи Русской православной церкви, но и светские лидеры общественного мнения. Все они сходятся в одном — появление такого духовного центра имеет куда более широкое социальное и даже политическое значение, чем может показаться на первый взгляд.
Так, руководитель Референтуры Московской Патриархии, заместитель председателя Патриаршей наградной комиссии, протоиерей Олег Корытко называет Спасо-Преображенский собор главным храмом всего Дальнего Востока, с Великим освящением окончательно закрепивший важнейшую роль православия на этих бескрайних и стратегически важных для России территориях.
«Сегодня мы говорим, что Владивосток — это русский город, город русских моряков и ключевой порт Дальнего Востока. Но и все эти утверждения возникли не сами по себе, они возникли в результате традиции, представленной церковью. Именно православная Церковь была духовным ядром нашей культуры. Все это теперь будет эксплицитно явлено нам как раз на главной площади Владивостока», — считает Олег Корытко.
Иеродиакон Иннокентий Федоров из Читинской епархии не только поздравил приморцев с Великим освящением Спасо-Преображенского собора, но и напомнил — Дальний Восток потерял свои соборные храмы за время советской власти, а с их возвращением связано и развитие дальневосточных городов.
«Живя в Чите, я наблюдал за развитием таких городов, как Хабаровск и Владивосток. В Чите, например, уже 20 лет как был освящен кафедральный собор. Эти храмы становятся центрами духовной жизни и могут вместить большое количество прихожан, что особенно важно для крупных городов. В такой важный юбилей освящение главного кафедрального храма является особенно значимым. Жители Читы душой будут с Владивостоком в эти дни, несмотря на то, что к нам такое событие пришло на 20 лет раньше», — говорит отец Иннокентий.
Поздравил приморцев с Великим освящением Спасо-Преображенского собора и известный военкор Александр Коц. Он тоже уверен в особенной роли храма в условиях давления на Россию и необходимости укрепления страны на восточных рубежах.
«Это один из крупнейших храмов на Дальнем Востоке. И видно его теперь любому, кто подступает к русской земле с востока. Видно его и с базирующихся здесь кораблей Тихоокеанского флота. Вот он, в самом центре Владивостока, в самом центре русской земли», — отметил военкор.
Александр Коц также напомнил, что строительство Спасо-Преображенского собора заняло долгих 13 лет, однако все сложности в результате были преодолены благодаря усилиям митрополита Владимира и Владивостокской епархии, а также жертвователям.
«Пока бизнес поспешно „разворачивается на восток“, такие люди, как Владыка Владимир и все причастные к строительству храма разворачивают восток лицом к России. Своими руками буквально выбивают русский код на самых дальних рубежах страны, где кое-кто до сих пор зарится на нашу землю», — уверен Коц.
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