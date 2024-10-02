Великое освящение Спасо-Преображенского собора состоялось во Владивостоке

В эти дни Спасо-Преображенский собор оказался в центре внимания и за пределами Приморья. О важности появления во Владивостоке соборного храма высказывались не только иерархи Русской православной церкви, но и светские лидеры общественного мнения. Все они сходятся в одном — появление такого духовного центра имеет куда более широкое социальное и даже политическое значение, чем может показаться на первый взгляд.