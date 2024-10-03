Магнитные бури в октябре 2024 года в Приморье — расписание по дням

Мнения об воздействии магнитных бурь на здоровье человека до сих пор разнятся. Несмотря на то, что большинство врачей утверждает, что серьёзной угрозы для здоровья нет, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть внимательнее. Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что у пациентов с гипертонией или другими сердечными заболеваниями возможно ухудшение самочувствия. Это происходит из-за дезадаптации организма к изменяющимся внешним условиям, что может привести к дискомфорту и повышению давления.