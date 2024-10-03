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Posted 3 октября, 03:30

Published 3 октября, 03:30

Modified 3 октября, 03:32

Updated 3 октября, 03:32

Приморский Росреестр покорил горы ради точных координат

Приморский Росреестр покорил горы ради точных координат

3 октября 2024, 03:30
Фото: Пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю
Сотрудники Росреестра совершили настоящий подвиг, чтобы установить точные координаты труднодоступного пункта в Приморье. За 4 дня они прошли более 50 км по горам, достигая высот до 612 метров.

Зачем нужны точные координаты?

Пункт государственной гравиметрической сети (ГГрС) «Залив Владимира» находится в 500 км от Владивостока в Ольгинском районе. Чтобы определить его точное местоположение, инспекторам пришлось обследовать 5 геодезических пунктов с известными координатами:

  • Ящука (495 м)
  • Рымник (527 м)
  • Белая (612 м)
  • Зеленая (476 м)
  • Невидимка (252 м)

Используя спутниковое геодезическое оборудование, они вычислили координаты пункта «Залив Владимира» и установили его охранную зону. Это необходимо для создания точных геодезических проектов местности.

Фото: Пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю

Что такое гравиметрический пункт?

Гравиметрический пункт — это инженерная конструкция, закрепляющая точку на земной поверхности, с которой связаны результаты гравиметрических измерений. Проще говоря, это специальная метка, позволяющая точно определять координаты и высоту местности.

Фото: Пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю

Каково состояние пункта «Залив Владимира»?

Сам пункт сохранился в рабочем состоянии, но сильно зарос и требует восстановления. Этим в дальнейшем займется Публично-правовая компания «Роскадастр».

Фото: Пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю

Что означает установление охранной зоны?

Сведения об охранных зонах пунктов ГГрС отображаются на публичной кадастровой карте и в ЕГРН. На земельных участках в таких зонах вводится особый режим использования, ограничивающий деятельность, несовместимую с целями установления зон.

Благодаря самоотверженной работе сотрудников Росреестра, мы получаем точные геодезические данные, необходимые для картографии, строительства и многих других сфер.

#Новости#Фото#Ольгинский район
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