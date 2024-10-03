Приморский Росреестр покорил горы ради точных координат

Posted 3 октября, 03:30
Published 3 октября, 03:30
Modified 3 октября, 03:32
Updated 3 октября, 03:32
Пункт государственной гравиметрической сети (ГГрС) «Залив Владимира» находится в 500 км от Владивостока в Ольгинском районе. Чтобы определить его точное местоположение, инспекторам пришлось обследовать 5 геодезических пунктов с известными координатами:
Используя спутниковое геодезическое оборудование, они вычислили координаты пункта «Залив Владимира» и установили его охранную зону. Это необходимо для создания точных геодезических проектов местности.
Гравиметрический пункт — это инженерная конструкция, закрепляющая точку на земной поверхности, с которой связаны результаты гравиметрических измерений. Проще говоря, это специальная метка, позволяющая точно определять координаты и высоту местности.
Сам пункт сохранился в рабочем состоянии, но сильно зарос и требует восстановления. Этим в дальнейшем займется Публично-правовая компания «Роскадастр».
Сведения об охранных зонах пунктов ГГрС отображаются на публичной кадастровой карте и в ЕГРН. На земельных участках в таких зонах вводится особый режим использования, ограничивающий деятельность, несовместимую с целями установления зон.
Благодаря самоотверженной работе сотрудников Росреестра, мы получаем точные геодезические данные, необходимые для картографии, строительства и многих других сфер.
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