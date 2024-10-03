В Калифорнии вышел новый закон о продаже игр

Posted 3 октября, 09:27
Published 3 октября, 09:27
Modified 3 октября, 09:29
Updated 3 октября, 09:29
Рынок развлекательного контента претерпевает ощутимые изменения, сообщает newkhakasiya.online. Ранее пользователи могли покупать диски с играми и пользоваться ими, пока они оставались в исправном состоянии. Однако с переходом к цифровым форматам многие игры теперь требуют постоянного интернет-соединения.
Закрытие серверов может привести к утрате доступа к любимым играм. Ярким примером является игра The Crew от Ubisoft: после отключения серверов игроки не смогли даже запустить одиночный режим. Похожие случаи произошли и у других компаний: Sony, к примеру, полностью удалила контент Discovery из библиотек своих пользователей, но позже вернула его после бурной реакции со стороны общественности.
Таким образом, пользователи фактически арендуют цифровой контент на неопределённый срок и могут потерять доступ в любой момент. Политики Калифорнии обратили внимание на эту проблему, установив, что цифровые платформы не имеют права использовать термины «покупка» или «приобретение», если они не предупреждают о том, что лицензия может быть отменена.
Депутат Жаки Ирвин выразила признательность губернатору Гэвину Ньюсому за введение нового закона. Она надеется, что ложная реклама, касающаяся цифровых прав при покупках, скоро исчезнет.
Этот закон вводит штраф до 2500 долларов за каждое нарушение. Однако важно подчеркнуть, что он не действует на игры, не требующие подключения к интернету, а также на игры по подписке, где пользователи осведомлены о том, что доступ к контенту прекращается по окончании срока подписки.
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