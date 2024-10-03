В Калифорнии вышел новый закон о продаже игр

Этот закон вводит штраф до 2500 долларов за каждое нарушение. Однако важно подчеркнуть, что он не действует на игры, не требующие подключения к интернету, а также на игры по подписке, где пользователи осведомлены о том, что доступ к контенту прекращается по окончании срока подписки.