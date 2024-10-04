Трое малышей остались в лесу одни в Приморском крае

У них есть ещё достаточно времени до начала зимы, чтобы привыкнуть к самостоятельной жизни: жёлуди, кедровые орехи, рябина, разные ягоды, дикие яблоки, муравьиные личинки и разнообразные растения станут основным источником питания. Кроме того, им предстоит найти надежное укрытие на зиму — гималайские медведи предпочитают спать в дуплах.