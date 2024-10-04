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Posted 4 октября, 02:34

Published 4 октября, 02:34

Modified 4 октября, 02:36

Updated 4 октября, 02:36

Трое малышей остались в лесу одни в Приморском крае

Трое малышей остались в лесу одни в Приморском крае

4 октября 2024, 02:34
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Медвежата, которых вырастили из маленьких комочков, вернулись в лес для самостоятельной жизни. В тайге в Приморье им предстоит научиться жить самим.

Первая тройка медвежат вернулась обратно в природу. Их содержали в центре «Тигр» в Приморье. Из маленьких двухкилограммовых крошек выросли здоровые молодые медведи — каждый из них теперь весит около двадцати кило.

Видео: siberiantigercenter.

У них есть ещё достаточно времени до начала зимы, чтобы привыкнуть к самостоятельной жизни: жёлуди, кедровые орехи, рябина, разные ягоды, дикие яблоки, муравьиные личинки и разнообразные растения станут основным источником питания. Кроме того, им предстоит найти надежное укрытие на зиму — гималайские медведи предпочитают спать в дуплах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как живут косолапые малыши в Приморье.

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