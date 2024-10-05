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Posted 5 октября, 03:56

Published 5 октября, 03:56

Modified 5 октября, 03:58

Updated 5 октября, 03:58

Поздравление главы города Владивостока Константина Шестакова с Днем учителя

Ваш труд был и остается самым значимым: глава Владивостока поздравил учителей города

5 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI

Поздравление главы города Владивостока Константина Шестакова с Днем учителя

Сюжет
День учителя
Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил учителей и педагогов-ветеранов с профессиональным праздником.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня учителя!

Ваш труд во все времена был и остается одним из самых значимых. Всецело посвящая себя воспитанию и обучению подрастающего поколения, вы закладываете основу будущего нашей Родины. Только благодаря вашему уникальному умению найти подход к каждому ученику, наши дети с интересом познают этот мир, развивают свои таланты и сильные стороны, находят призвание всей своей жизни и достигают успеха.

Сегодня во Владивостоке трудится почти 6 тысяч педагогов. Это учителя общеобразовательных, музыкальных, спортивных школ, а также преподаватели дополнительного образования, которые ежедневно вкладывают душу и сердце в своих учеников. Любой их маленький и большой успех, будь то победа в городском соревновании или Всероссийской олимпиаде, — заслуга ваших стараний и трепетного отношения, вера и поддержка в каждого ученика.

Также хотелось бы отметить победы наших педагогов в городских, региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Все это говорит о высоких компетенциях наших учителей, их стремлении развивать городское образование и привносить в него новые интересные практики.

Слова поздравлений адресую и педагогам средних и высших учебных заведений. Сегодня во Владивостоке работает 26 колледжей и 12 вузов, где преподают замечательные специалисты. Искренне и самоотверженно они передают свои знания тем, кому жить и работать в нашем городе завтра.

От всей души благодарю вас, уважаемые педагоги, за преданность делу и профессионализм, мудрость и искренность, чуткость и терпение. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных высот и благодарных учеников, которые будут радовать вас своими победами.

С праздником!

Глава Владивостока

Константин Шестаков

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Образование#Педагоги#День учителя#Приморский край
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