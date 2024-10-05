Ваш труд был и остается самым значимым: глава Владивостока поздравил учителей города

Сегодня во Владивостоке трудится почти 6 тысяч педагогов. Это учителя общеобразовательных, музыкальных, спортивных школ, а также преподаватели дополнительного образования, которые ежедневно вкладывают душу и сердце в своих учеников. Любой их маленький и большой успех, будь то победа в городском соревновании или Всероссийской олимпиаде, — заслуга ваших стараний и трепетного отношения, вера и поддержка в каждого ученика.