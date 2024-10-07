Четыре детских сада построят в микрорайоне «Ореховая сопка» — мэр Хабаровска

Posted 7 октября, 07:58
Published 7 октября, 07:58
Modified 8 октября, 00:53
Updated 8 октября, 00:53
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, учреждение займет более 15 тысяч квадратных метров и рассчитано на 320 мест.
— Подрядчик работает здесь давно и оправдывает доверие: при возведении нескольких детсадов сроки выдерживались. Работы идут быстрее планируемого, средства поступают вовремя. Все вопросы с сетевиками и дорожными службами решаются оперативно. Надеюсь, до холодов кровля будет завершена, и с началом отопительного сезона стартуют внутренние работы. Это станет самым крупным дошкольным объектом нашего города, — отметил мэр Сергей Кравчук.
Он также рассказал главе региона о планах строительства еще трех детских садов в данном районе.
— «Ореховая сопка» динамично развивается, и потребность в детских садах здесь высока. Арматуры и бетонирование сделаны, инженерные сети прокладываются, на очереди окна. Здание планируют подготовить к зиме благодаря закрытию теплового контура, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор акцентировал внимание на использование строителями местного кирпича, приобретенного по социальной цене, подчеркнув важность местного производства стройматериалов.
— Хотя сдача объекта к лету не планируется, подрядчик к декабрю 2025 года свои обязательства выполнит. Дети округа смогут посещать новый детсад, отвечающий современным требованиям. Все социальные объекты, включая этот сад, находятся под моим личным контролем, — заявил губернатор края.
На территории детского сада высадят дальневосточные растения, а здание оснастят современным оборудованием и площадками для игр и спорта. Также будут предусмотрены кабинеты для работы специалистов — психолога, логопеда, и коррекционных педагогов.
Дмитрий Демешин обратил внимание на важность регулярных проверок работы иностранцев в Хабаровске. На совещании мэр Сергей Кравчук распорядился руководителям подразделений обратить внимание на этот аспект.