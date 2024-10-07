Эксперты на РЭФ озвучили самые востребованные профессии в сфере экологии

Заместитель главы АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров подчеркнул важность юристов и инженеров в сфере обращения с отходами. Елена Вишнякова, заместитель главы группы «ЭкоЛайн», отметила, что рабочие специальности, такие как водители спецтехники, сталкиваются с проблемой престижа профессии. Она также рассказала об открытых вакансиях для главных технологов, исполнительных и генеральных директоров на различных предприятиях. Ирина Степанычева из ООО «НЭК» указала на дефицит рабочих, включая водителей и сварщиков.