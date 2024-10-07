Эксперты на РЭФ озвучили самые востребованные профессии в сфере экологии

Posted 7 октября, 18:52
Published 7 октября, 18:52
Modified 7 октября, 18:52
Updated 7 октября, 18:52
Среди них — юристы, инженеры, водители мусоровозов и рабочие. Обсуждение занятости в экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) состоялось 7 октября в рамках Молодежного дня форума.
В ходе формирования ЭЗЦ будут созданы свыше 93 тысяч рабочих мест к 2030 году, не считая дополнительных вакансий в смежных отраслях, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что в эту область должны приходить люди, стремящиеся внести вклад в общее дело, передает 56orb.ru.
Буцаев напомнил, что РЭО совместно с университетами создал консорциум для подготовки кадрового резерва. Отметил, что студенты имеют все шансы полностью реализовать свой потенциал в этой сфере.
Заместитель главы АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров подчеркнул важность юристов и инженеров в сфере обращения с отходами. Елена Вишнякова, заместитель главы группы «ЭкоЛайн», отметила, что рабочие специальности, такие как водители спецтехники, сталкиваются с проблемой престижа профессии. Она также рассказала об открытых вакансиях для главных технологов, исполнительных и генеральных директоров на различных предприятиях. Ирина Степанычева из ООО «НЭК» указала на дефицит рабочих, включая водителей и сварщиков.
Спикеры также обсуждали ликвидацию опасных производственных отходов: в России планируется устранить не менее 50 объектов накопленного экологического ущерба к 2030 году. Антонина Громова, руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО», подчеркнула, что для решения таких задач требуются специалисты различных профилей: экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты и менеджеры по связям с общественностью.