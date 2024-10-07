Как оживают скелеты: в закулисье кукольного театра заглянули жители Владивостока

Posted 7 октября, 15:08
Published 7 октября, 15:08
Modified 9 октября, 02:12
Updated 9 октября, 02:12
Мастер-класс «Кукольная кухня» от аристов Театра Наций прошел во Владивостоке как часть образовательной программы III Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Актеры, представившие до этого спектакль «Ходжа Насреддин» показали гостям, что скрывается за ширмой кукольных постановок. В уютной обстановке за раскрытием секретов «неживого театра» с интересом смотрели и дети, и взрослые.
«Театры бывают разные. Мы увлекаемся мертвым, неживым — театром кукол. Он таит в себе много секретов. Обычно они рассказываются по вечерам, на кухне. Наша кухня будет необычная — кукольная», — открыл мероприятие актер Владислав Костин.
Артисты в поварских колпаках и фартуках представили участникам мастер-класса пять видов кукол: верховых (перчаточных), тростевых (скелетов), планшетных, теневых и марионеточных.
Оказалось, что знаменитый кукольный Петрушка имеет множество «братьев» в культурах других стран. Все «перчаточные родственники», как правило, некрасивы, имеют скверный характер и такой же голос. Актеры озвучивают таких персонажей с помощью пищика — специального устройства, которое нужно удерживать во рту.
Для жителей города у моря харизматичный Петрушка под аккомпанемент гитары исполнил знаменитый хит — «Владивосток 2000»:
Особенно зрителей поразили планшетные куклы. Они работают на плоскости и управляются сразу несколькими людьми одновременно. Артисты рассказали, что для такой работы нужно полное взаимопонимание между «игроками». Когда актеры отвечают за разные части тела куклы, необходимо чувствовать каждое движение не только от себя, но и от партнера.
Статус королевы кукол, как можно догадаться, занимает марионетка. Самая известная кукла считается самой тяжелой в исполнении: стандартная модель управляется примерно 16 нитями. Все они отвечают за разные части тела и выполняют все приказы актера. Если марионетка должна выполнить что-то необычное, количество необходимых нитей может увеличиться.
С каждой из кукол гости встречи смогли поработать лично: после небольших исторических экскурсов и наглядных представлений артисты приглашали всех желающих испробовать себя в роли «кукловода»:
«Заглянуть за кулисы кукольного театра — это очень интересно! Но главное — мы смогли сами попробовать себя в роли актеров и „подергать за ниточки“. Здорово, что это прошло в теплой и спокойной атмосфере. Как будто ты правда посидел вечером на кухне с теми, чей спектакль смотрел буквально только что», — рассказала гостья мастер-класса.
В завершение встречи актеры исполнили для зрителей отрывок спектакля «Ходжа Насреддин».
Как рассказала актриса Ксения Зарубей, артисты-кукольники изначально обучаются как драматические. Мастерство владения куклой как дополнительный профессиональный навык позволяет раскрыться с еще одной, непривычной стороны. Важно при этом уметь «попадать» не только в движения, но и в их «лица» кукол. Актер должен чувствовать своего персонажа и озвучивать его так, чтобы зритель даже не задумался о том, кто говорит за него говорит.
Во время фестиваля местные жители впервые увидели большинство артистов, и наоборот: Ксения рассказала, что во Владивосток она приехала первый раз в жизни. В перерывах между театральной работой актриса успела поближе познакомиться с городом у моря — и осталась в восторге:
«Я первый раз именно во Владивостоке. Вчера нас возили по городу, по самым знаменитым местам, и на остров Русский. Это что-то невероятное! Я была в других местах Дальнего Востока, но этот город — особенный. Владивосток покорил мое сердце однозначно!» — поделилась Ксения Зарубей.
Напомним, III Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходил во Владивостоке с 20 сентября по 6 октября. За это время состоялись 11 спектаклей коллективов и авторов из России, Китая, Белоруссии, Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Канады и Японии. Зрителями мероприятий фестиваля стали более 23 тысяч гостей и жителей Владивостока.