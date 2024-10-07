Как оживают скелеты: в закулисье кукольного театра заглянули жители Владивостока

Как рассказала актриса Ксения Зарубей, артисты-кукольники изначально обучаются как драматические. Мастерство владения куклой как дополнительный профессиональный навык позволяет раскрыться с еще одной, непривычной стороны. Важно при этом уметь «попадать» не только в движения, но и в их «лица» кукол. Актер должен чувствовать своего персонажа и озвучивать его так, чтобы зритель даже не задумался о том, кто говорит за него говорит.