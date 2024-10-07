РЭО выступил за изменения в СанПиН для контейнерных площадок

Posted 7 октября, 19:48
Published 7 октября, 19:48
Modified 7 октября, 19:48
Updated 7 октября, 19:48
Инициативы были озвучены руководством компании на заседании межведомственной рабочей группы, занимающейся вопросами обращения с отходами.
Предложения возникли после изучения данных о местах сбора мусора, представленных в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Генеральный директор компании Денис Буцаев подчеркнул, что местные власти уже не могут полностью соблюдать существующие санитарные нормы, пишет 56orb.ru.
Проблема заключается не только в нехватке финансов на соблюдение норм, но и в чрезмерной застройке территорий. Буцаев отметил важность инициативы, так как в настоящее время создается реестр мест накопления ТКО, который включает только площадки, отвечающие СанПиН. Это означает, что база данных окажется неполной.
Согласно ФГИС УТКО, из 989 тысяч зарегистрированных контейнерных площадок 450 тысяч представляют собой площадки с одним контейнером. Возникает вопрос: нужно ли возводить ограждения вокруг одиночных баков, если их крышки уже предотвращают разлет мусора? Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин считает, что этот вопрос необходимо решить при разработке дорожных карт по созданию контейнерных площадок для оптимизации затрат.
Также необходимо пересмотреть требования к контейнерным площадкам, включая наличие навесов. Макрушин отметил, что попадание осадков в контейнеры создает значительные проблемы для региональных операторов. Важно также изучить вопрос накопления крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и в специальных контейнерах, так как санитарные нормы практически не регулируют этот аспект.
Не менее важный вопрос — организация процесса мытья контейнеров. Необходимо выяснить, кто и как должен заниматься этой задачей.