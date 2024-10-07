РЭО выступил за изменения в СанПиН для контейнерных площадок

Согласно ФГИС УТКО, из 989 тысяч зарегистрированных контейнерных площадок 450 тысяч представляют собой площадки с одним контейнером. Возникает вопрос: нужно ли возводить ограждения вокруг одиночных баков, если их крышки уже предотвращают разлет мусора? Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин считает, что этот вопрос необходимо решить при разработке дорожных карт по созданию контейнерных площадок для оптимизации затрат.