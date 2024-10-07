«С двух ног» ворвалась осень: резкое похолодание и дожди обрушились на Приморье

Posted 6 октября, 23:39
Published 6 октября, 23:39
Modified 6 октября, 23:41
Updated 6 октября, 23:41
Осень стремительно ворвалась в Приморский край, принеся с собой типичную для этого времени года погоду. По данным Примгидромета, 7 октября погоду в регионе будут определять фронтальные разделы.
На территории края ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный, на южном побережье местами сильный. Температура воздуха значительно понизится: ночью столбики термометров покажут от +1 до +12°С, а днём - от +9 до +17°C.
Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь утром. Жителей и гостей краевой столицы ожидает сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +7…+9°C, днём +9…+11°С.
В Уссурийске будет облачно, с небольшим дождем ночью и умеренным утром. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днём +10…+12°С.
Находка встретит осень переменной облачностью. Ночью осадков не ожидается, но в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер ночью слабый до умеренного, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11…+13°С, днём +14…+16°C.
Жителям Приморского края рекомендуется быть готовыми к резкому похолоданию и ухудшению погодных условий. Стоит обратить особое внимание на прогноз погоды при планировании поездок.