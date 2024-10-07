Власти Хабаровска заинтересованы в поддержке местных производителей — Сергей Кравчук

Posted 7 октября, 02:57
Published 7 октября, 02:57
Modified 8 октября, 00:49
Updated 8 октября, 00:49
Как рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска, мэру была предоставлена возможность ознакомиться с широким ассортиментом продукции предприятия, включающим разнообразные детские и спортивные сооружения, такие как качели, карусели, лавочки и урны. Эти изделия нашли широкое применение в благоустройстве городских дворов, парков и площадок.
— Общий объём заказов на детские и спортивные элементы в пределах города составляет впечатляющие 80 миллионов рублей. Это открывает значительные возможности для развития бизнеса, создания новых рабочих мест и сохранения капитала в регионе, — отметил Сергей Кравчук.
Градоначальник подчеркнул важность поддержки местного бизнеса. Он напомнил, что губернатор Хабаровского края Дмитрия Демешина неоднократно подчеркивал, что развитие местного производства является одним из приоритетных направлений.
«Твой Город» показал серьёзный потенциал для роста, и мэр призвал бизнесменов города к более активным действиям.
Сергей Кравчук также выразил готовность администрации города установить крепкие партнёрские отношения с заводом «Твой Город». Власти готовы к сотрудничеству с надёжными и проверенными поставщиками, чтобы обеспечить население Хабаровска качественными и безопасными изделиями для благоустройства.
Кроме того, мэр подчеркнул, что в городе действует комплексная программа грантовой поддержки для собственников многоквартирных домов. Она направлена на стимулирование управляющих компаний к активному сотрудничеству с местными производителями. Помимо этого, на федеральном уровне существуют инициативы и программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), которые способствуют благоустройству и озеленению дворовых территорий. Администрация города стремится продвигать продукцию местных предприятий на этих площадках, что позволит поддержать экономическую стабильность региона.
На производстве Сергей Кравчук внимательно изучил процесс создания детских площадок, отметив высокий уровень технологической оснащённости предприятия. Максим Москвитин, руководитель предприятия, подтвердил готовность работать в тесном сотрудничестве с городскими властями, обеспечивая поставки высококачественной продукции. Он рассказал об эволюции компании: за последние 14 лет предприятие отошло от импорта китайской продукции и наладило собственное производство. С 1 августа 2024 года компания стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Ракитное».
Москвитин подчеркнул, что успех компании в значительной степени обусловлен государственной поддержкой, особенно в последние пять лет, когда были осуществлены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры и модернизацию оборудования. Компания стремится внести свой вклад в развитие региона и надеется на дальнейшую поддержку со стороны муниципальных властей, что, по его мнению, станет залогом устойчивого роста и процветания местного производства.