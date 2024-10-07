Власти Хабаровска заинтересованы в поддержке местных производителей — Сергей Кравчук

Москвитин подчеркнул, что успех компании в значительной степени обусловлен государственной поддержкой, особенно в последние пять лет, когда были осуществлены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры и модернизацию оборудования. Компания стремится внести свой вклад в развитие региона и надеется на дальнейшую поддержку со стороны муниципальных властей, что, по его мнению, станет залогом устойчивого роста и процветания местного производства.