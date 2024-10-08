Константин Люльчев представил заместителю министра возможности Улан-Удэнской ТЭЦ-2

Posted 8 октября, 02:42
Published 8 октября, 02:42
Modified 8 октября, 02:44
Updated 8 октября, 02:44
О том, как в республике намерены решать вопрос энергообеспеченности, заместителю министра рассказали глава республики Бурятии Алексей Цыденов, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев, и. о. генерального директора «ТГК-14» Денис Борелко во время посещения площадки ТЭЦ-2.
Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что дополнительные мощности, созданные на площадке ТЭЦ-2, закрыли бы вопрос надёжности региональной энергосистемы, заметно улучшили бы экологическую ситуацию в Улан-Удэ и повысили эффективность теплоснабжения города.
— Достройка ТЭЦ-2 могла бы обеспечить безопасность всей системы снабжения Улан-Удэ в случае каких-либо аварий на ТЭЦ-1. Кроме того, это — решение экологических проблем, закрытие более 30 угольных котельных. У нас уже было совещание с Минэнерго — дефицит по электроэнергии подтверждён. Стоит отметить, что и ТЭЦ, и котельные сопоставимы по бюджетным инвестициям: они составляют 18,2 миллиарда рублей в обоих случаях. Мы предлагаем достраивать и расширять ТЭЦ, но нужно решить, в каком формате, в рамках какой программы может быть финансирование, — отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Алексей Ересько поддержал идею:
— Действительно вопрос сложный, но понятно, что двигаться в этом направлении надо, значит, будем искать варианты, — отметил он. — Думаю, исходя из того, что один источник не сможет вытянуть все потребности, надо рассматривать все возможные варианты — институты развития, программу модернизации коммунальной структуры. Мы решили продолжать тему модернизации коммунальной инфраструктуры, эта госпрограмма рассчитана до 2030-го года, и на её реализацию ежегодно выделяются федеральные средства.
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев в презентации проекта достройки Улан-Удэнской ТЭЦ-2 отметил, что в Республике Бурятия наблюдается устойчивый рост потребления электрической и тепловой энергии, согласно прогнозному балансу тепловой мощности текущего резерва по зоне Улан-Удэнской ТЭЦ-1 хватит только до 2028 года, по ТЭЦ-2 до 2025. Немаловажным остается вопрос экологии города Улан-Удэ.
Совместно с Правительством Республики Бурятия, компанией Инфра ВЭБ детально проработана экономика проекта. В рамках развития целевого состояния всей энергосистемы, где ключевым является завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, предполагается решить существующие проблемы по исчерпанию резерва тепловой мощности, прогнозируемому дефициту электрической энергии, необходимости повышения надежности системы теплоснабжения, закрытию низкоэффективных котельных.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что замминистра ЖКХ РФ Алексей Ересько посетил Читу, где также обсудил с энергетиками и губернатором региона пути решения наболевших проблем повышения энергообеспеченности. Председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев по итогам визита представителя профильного министерства отметил, что перспективы увеличения энергомощности Читинской ТЭЦ-1 зависят от решений федерального центра. Также Константин Люльчев добавил, что вопросом финансовой модели этого проекта занимается ВЭБ.рф совместо с ДОМ.рф. Модель предусматривает и заёмные, и федеральные средства, в том числе, механизм дальневосточной концессии. Если в этом году все заинтересованные стороны сумеют актуализировать схему теплоснабжения Читы и будет принято решение о финансировании проекта строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1, то в 2024 году «ТГК-14» приступит к проектно-изыскательским работам.