Константин Люльчев представил заместителю министра возможности Улан-Удэнской ТЭЦ-2

— Достройка ТЭЦ-2 могла бы обеспечить безопасность всей системы снабжения Улан-Удэ в случае каких-либо аварий на ТЭЦ-1. Кроме того, это — решение экологических проблем, закрытие более 30 угольных котельных. У нас уже было совещание с Минэнерго — дефицит по электроэнергии подтверждён. Стоит отметить, что и ТЭЦ, и котельные сопоставимы по бюджетным инвестициям: они составляют 18,2 миллиарда рублей в обоих случаях. Мы предлагаем достраивать и расширять ТЭЦ, но нужно решить, в каком формате, в рамках какой программы может быть финансирование, — отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.