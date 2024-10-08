На РЭФ-2024 при участии РЭО подвели итоги мусорной реформы

Согласно заявлению Дмитрия Патрушева, сделанному на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции», реформа, запущенная в 2019 году, направлена на разработку эффективных подходов к деятельности в данном направлении. Ответственность за весь цикл обращения с ТКО полностью лежит на региональных операторах. Через действующие на сегодня 184 компании ежегодно проходит около 50 млн тонн ТКО. В России уже построено свыше 250 новых объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. Важным шагом стало обеспечение сортировки мусора, объемы которой с 2019 года выросли почти впятеро. Об этом пишет NewsNN.ru.