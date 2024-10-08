Пожарные потушили огонь в банном комплексе во Владивостоке

Сюжет Пожар

Сегодня вечером на улице Токаревская Кошка во Владивостоке произошел пожар в двухэтажной бане, который был оперативно ликвидирован силами МЧС России.

Вечером 8 октября на улице Токаревская Кошка во Владивостоке загорелась двухэтажная баня, входящая в состав банного комплекса. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые начали борьбу с огнем. По информации спасателей, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение было быстро ликвидировано, что предотвратило дальнейшее распространение огня и минимизировало ущерб. В настоящее время продолжаются работы по разборке и проливке конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания.