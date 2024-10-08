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Posted 8 октября, 10:01

Published 8 октября, 10:01

Modified 8 октября, 10:01

Updated 8 октября, 10:01

Пожарные потушили огонь в банном комплексе во Владивостоке

Пожарные потушили огонь в банном комплексе во Владивостоке

8 октября 2024, 10:01
Фото: МЧС Приморского края
Сюжет
Пожар
Сегодня вечером на улице Токаревская Кошка во Владивостоке произошел пожар в двухэтажной бане, который был оперативно ликвидирован силами МЧС России.

Вечером 8 октября на улице Токаревская Кошка во Владивостоке загорелась двухэтажная баня, входящая в состав банного комплекса. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые начали борьбу с огнем.

По информации спасателей, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение было быстро ликвидировано, что предотвратило дальнейшее распространение огня и минимизировало ущерб.

В настоящее время продолжаются работы по разборке и проливке конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

#Новости#Пожар#Владивосток#Приморский край#Происшествия
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