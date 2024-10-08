Продюсерский центр «Инсайт Люди» провел окружной форум для блогеров во Владивостоке

Posted 8 октября, 11:16
Published 8 октября, 11:16
Modified 8 октября, 11:18
Updated 8 октября, 11:18
В окружном форуме приняли участие более 100 резидентов компании из 14 регионов нашей страны. Как отметил руководитель студии «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко: «Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. А блогеры — это не просто люди, адаптирующиеся к новой реальности, блогер нашего времени — это современная профессия, требующая использования множества навыков и наличия опыта в различных сферах. Поэтому форум во Владивостоке в первую очередь предоставил инфлюенсерам возможность обменяться знаниями, создать уникальные коллаборации и открыть новые горизонты».
Блогеры продюсерского центра «Инсайт Люди» доработали и защитили свои контент-проекты, по результатам чего получили гранты на их реализацию. Образовательные площадки были организованы и в других городах России: Тюмени, Владимире, Ижевске, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. В их программы входили самые актуальные направления нашего времени, такие как: продакшн, проектирование, командообразование, актерское мастерство и музыка.
Продюсерский центр полного цикла «Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России, которое объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг».