Продюсерский центр «Инсайт Люди» провел окружной форум для блогеров во Владивостоке

В окружном форуме приняли участие более 100 резидентов компании из 14 регионов нашей страны. Как отметил руководитель студии «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко: «Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. А блогеры — это не просто люди, адаптирующиеся к новой реальности, блогер нашего времени — это современная профессия, требующая использования множества навыков и наличия опыта в различных сферах. Поэтому форум во Владивостоке в первую очередь предоставил инфлюенсерам возможность обменяться знаниями, создать уникальные коллаборации и открыть новые горизонты».