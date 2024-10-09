Бюджет Приморья сохранит социальную направленность, и вырастут расходы на спорт

Posted 9 октября, 06:41
Published 9 октября, 06:41
Modified 9 октября, 06:43
Updated 9 октября, 06:43
Накануне бюджетные слушания были посвящены финансированию культуры, социальной политики, а также физической культуры и спорта.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что социальная направленность бюджета сохранится. В крае сегодня действует 97 мер социальной поддержки, в том числе 33 направлены на поддержку семей. Все эти меры в будущем году буду сохранены, а выплаты и пособия — проиндексированы.
На развитие культуры и спорта в будущем году будет выделено более 8,5 миллиардов рублей. Глава региона подчеркнул, что Президентом России поставлена задача к 2030 году увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.
Министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов рассказал, какие спортивные объекты в крае будут построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию в ближайшее время. Он также отметил, что в 2025 году расходы краевого бюджета на сферу физической культуры и спорта будут увеличены на 611 миллионов рублей, по сравнению с текущим годом. На создание условий для подготовки спортивного резерва планируется направить 508 миллионов рублей, на создание «умных» спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» — 320 миллионов рублей.
В следующем году будет продолжен краевой проект «Плавание для всех», направленный на обучение плаванию детей от 6 до 12 лет. На эти цели в бюджете будет заложено более 26 миллионов рублей. Кроме того, с 2025 года планируется апробировать новый социальный заказ на бесплатное посещение спортивных организаций гражданами старшего возраста, которые выполнили нормы ГТО.
Почти 949 миллионов рублей планируется заложить в бюджете на создание условий для развития массового спорта, в том числе более 70 миллионов рублей выделят в виде субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при предоставлении ими льготных занятий для детей и подростков до 18 лет и пенсионеров.
Участники слушаний задали министру спорта самые разнообразные вопросы, касающиеся развития спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поддержки детско-юношеского и профессионального спорта, строительства и ремонта спортивных объектов в крае, и многие другие.
Депутат Законодательного Собрания, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров озвучил вопрос о возмещении затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при предоставлении им льгот по оплате физкультурно-оздоровительных услуг населению.
«Два года подряд, в прошлом году и в 2024 году на на эти цели направлялось 40 миллионов рублей. Я получаю обращения от спортивных общественных организаций, которые говорят о том, что получаемая ими сумма на возмещение своих затрат с каждым годом становится меньше и меньше. Эта же тема неоднократно понималась на заседаниях комитетов Законодательного Собрания. Будет ли 70 миллионов рублей, предусмотренных в краевом бюджете на 2025 год, достаточно для компенсации расходов организациям и индивидуальным предпринимателям и для их полноценной работы?» — спросил парламентарий.
Министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов, отвечая на вопрос, подчеркнул, что количество организаций, получающих данную субсидию, с каждым годом растет. И это благодаря тому, что ведется активная работа по развитию массового спорта и привлечению граждан к занятиям физической культурой и спортом. И конечно же, суммы в 40 миллионов уже недостаточно. Поэтому было принято решение увеличить ее практически в два раза.
Напомним, с 7 октября в Приморском крае начались обсуждения проекта краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В общественных слушаниях и обсуждениях главного финансового документа могут принять участия все жители региона.