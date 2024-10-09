Бюджет Приморья сохранит социальную направленность, и вырастут расходы на спорт

«Два года подряд, в прошлом году и в 2024 году на на эти цели направлялось 40 миллионов рублей. Я получаю обращения от спортивных общественных организаций, которые говорят о том, что получаемая ими сумма на возмещение своих затрат с каждым годом становится меньше и меньше. Эта же тема неоднократно понималась на заседаниях комитетов Законодательного Собрания. Будет ли 70 миллионов рублей, предусмотренных в краевом бюджете на 2025 год, достаточно для компенсации расходов организациям и индивидуальным предпринимателям и для их полноценной работы?» — спросил парламентарий.